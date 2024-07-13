Об этом сообщает пресс-служба Покровского викариатства, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ. На обнародованных кадрах видно загрязненные иконы, выбитые окна и разрушенные потолки.

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Россияне уничтожили 110-летний храм в Донецкой области

Согласно обнародованной информации, 8 июля 2024 года в результате российских обстрелов подвергся разрушениям храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Новоэкономичное, что в Донецкой области.

В результате вражеского обстрела в храме разбиты окна, разрушены стены, потолок, а также алтарная часть. На фото, которые показала Украинская Православная Церковь, видно разорванные вещи храма.

Враг обстрелял храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы / Фото УПЦ

Отмечается, что святыне, которая подверглась серьезным разрушениям в результате прилета российской ракеты, было 110 лет – храм оставался целым и во времена большевистской власти, и во времена Второй мировой войны,

– говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожили храм в поселке Новоэкономичное / Фото УПЦ