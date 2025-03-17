Ця історія не завершується

США ніколи не були великими прихильниками Міжнародного кримінального суду і їх активна робота була винятково частиною політичного рішення, а не стратегічним завданням. Про це заявила Ольга Айвазовська, інформує 24 Канал.

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Я досліджувала всі протоколи щодо заснування МКС, Кампальські поправки до Римського статуту у своїх магістерській роботі, тому цій історії вже понад 20 років. Адміністрація Трампа лише актуалізувала старе забуте.

Це все – велика трагедія для світового порядку, але не кінець світу.

Краще заявляти позиції відкрито, а не грати підкилимно проти міжнародного правосуддя. Трибунал щодо злочину агресії повинен бути заснованим на базі Ради Європи, де голос мають країни-члени. Щодо цього розпочався та досить активно тривав процес, включно з напрацюванням статуту для майбутнього трибуналу. Підтримка цього напрямку діяльності є великим блоком зобов'язань між Україною та Нідерландами, які захостили Центр в Гаазі.

Це ускладнює питання правосуддя для руйнівників – керівників Росії, але не закриває цю частину історії за умов належного продовження роботи Радою Європи разом з тими партнерами-європейцями.

Важливе завдання для України

Найбільш підвішеним сьогодні є питання позиції офіційного Києва. Якщо в межах перемовного треку буде знято з порядку денного покарання злочинців, то українські жертви майже втрачають можливість отримати законне право на правду, виплати в ході та за результатом процесу, який матиме вплив на все. І цим вже ми підіграємо агресору.

Українська влада не може ставити під ризик компенсаційні механізми, міжнародне право хоча б в межах нашого регіону впливу і співпраці. Тож, якщо американці прогнозовано завершили цю главу, то ми лише маємо примножити зусилля. Якщо це буде частиною будь-яких домовленостей, то ті ж особи, що підуть на це, повинні нести персональну політичну відповідальність за наслідки та нові фази агресії проти України.