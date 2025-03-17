Своє рішення американський Мін'юст "тихо" повідомив європейським партнерам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Що відомо про вихід США із групи, що розслідує вторгнення Росії

Рішення Вашингтону вийти з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відходить від зобов'язань попереднього американського президента притягнути російського диктатора Владіміра Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Групу було створено, щоб притягнути керівництво Росії разом із її союзниками в Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, визначену як агресія згідно з міжнародним правом і договорами, яка порушує суверенітет іншої країни та не була розпочата в цілях самооборони.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, очікується, що рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі до персоналу та членів головної організації групи, Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з аналізу воєнних злочинів, створеної у 2022 році генеральним прокурором США Мерріком Браяном Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Він мав на меті координувати зусилля американського міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

У Білому домі не назвали журналістам жодних причин щодо виходу зі слідчої групи, крім стандартного пояснення інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів. Відповідну інформацію виданню надали люди, знайомі із ситуацією, які говорили на умовах анонімності.