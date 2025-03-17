Эта история не заканчивается

США никогда не были большими сторонниками Международного уголовного суда, а их активная работа была исключительно частью политического решения, а не стратегической задачей. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

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Я исследовала все протоколы об учреждении МУС, Кампальские поправки к Римскому статуту в своих магистерской работе, поэтому этой истории уже более 20 лет. Администрация Трампа лишь актуализировала старое забытое.

Это все – большая трагедия для мирового порядка, но не конец света.

Лучше заявлять позиции открыто, а не играть подковерно против международного правосудия. Трибунал по преступлению агрессии должен быть основан на базе Совета Европы, где голос имеют страны-члены. По этому поводу начался и достаточно активно продолжался процесс, включая наработку устава для будущего трибунала. Поддержка этого направления деятельности является большим блоком обязательств между Украиной и Нидерландами, которые захватили Центр в Гааге.

Это усложняет вопрос правосудия для разрушителей – руководителей России, но не закрывает эту часть истории в условиях надлежащего продолжения работы Советом Европы вместе с теми партнерами-европейцами.

Важная задача для Украины

Наиболее подвешенным сегодня является вопрос позиции официального Киева. Если в рамках переговорного трека будет снято с повестки дня наказание преступников, то украинские жертвы почти теряют возможность получить законное право на правду, выплаты в ходе и по результатам процесса, который будет иметь влияние на все. И этим уже мы подыгрываем агрессору.

Украинская власть не может ставить под риск компенсационные механизмы, международное право хотя бы в пределах нашего региона влияния и сотрудничества. Поэтому, если американцы прогнозируемо завершили эту главу, то мы только должны приумножить усилия. Если это будет частью любых договоренностей, то те же лица, что пойдут на это, должны нести персональную политическую ответственность за последствия и новые фазы агрессии против Украины.