Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

У Міненерго зазначили, що останніми днями отримують багато запитань, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни.

У міністерстві відповіли, що це неправда, а вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується винятково для забезпечення потреб внутрішнього споживання.

Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак,

– пояснили в Міненерго.

Тому як наголосили в міністерстві, всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.