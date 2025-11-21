Цієї зими українська енергосистема вчергове переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабної війни: серія масованих ракетно-дронових ударів, пошкодження підстанцій, обмеження потужності АЕС.

Постійна необхідність перерозподілити навантаження між регіонами створюють значний тиск на мережі. І попри те, що енергетики щодня відновлюють пошкоджені об'єкти та тримають систему в керованому стані, наслідки атак усе одно мають суттєвий вплив.

Таким чином, за нинішніх умов прогнозується, що відключення можуть тривати навіть по 12 годин. Водночас ситуація є найгіршою в тих регіонах, які найближчі до фронту.

24 Канал дізнався чому тривалість відключень світла може суттєво відрізнятися, як удари по підстанціях АЕС впливають на ситуацію з енергетикою, наскільки велика ймовірність тривалих відключень взимку та чи може відбутися блекаут.

Чому в деяких містах відключення триває довше?

Як відповіли на запит 24 Каналу до Укренерго, тривалість застосування різних заходів обмеження визначається одними й тими ж чинниками, а це наявністю достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та здатністю магістральних і розподільчих мереж цю енергію передати.

Ситуації в різних областях може відрізнятися, якщо врахувати наслідки вже 6 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у жовтні-листопаді.

Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту – створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах коштом об'єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію,

– пояснюють в Укренерго.

Наразі можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені:

Для того, щоб частково розвантажити магістральні мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреба у застосуванні обмежень може бути менша, або її взагалі може не бути.

Після того як росіяни атакували енергооб'єкти країни 19 листопада, у всіх регіонах України заходи обмеження споживання наразі здійснюються у приблизно однаковому обсязі. Крім того, планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом і не існує розподілу на споживачів у містах та сільській місцевості.

Зауважте! В Укренерго додають, що попри однакові обмеження треба враховувати ще й фактор локальних обмежень. Він запроваджується операторами систем розподілу (обленерго) для ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

Крім того, як заявляє в коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Андрій Закревський, Україна велика за територією країна, і якщо на початок повномасштабного вторгнення ми мали декілька варіантів щодо перепідключення при нанесенні ворогом точкових ударів по енергетиці, то зараз такої можливості немає.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України По-перше, для перепідключення потрібен час, а по-друге, для тих областей, в яких розташовані атомні електростанції, таке перепідключення можливе, а ті області, де були ураження по об'єктах передачі електроенергії, перебуватимуть в стадії відключення.

Водночас перепідключення може відбутися і за допомогою допоміжних засобів, тобто завдяки імпортованій електроенергії.

Як на енергетику впливає пошкодження на підстанціях АЕС?

Енергетичний експерт Юрій Корольчук зауважує для 24 Каналу, що зараз ситуація погіршилася, зокрема й через пониження потужності на 3-х українських АЕС.

Юрій Корольчук Член Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Спочатку в МАГАТЕ повідомили про те, що працюють на пониженій потужності Хмельницька та Рівненська АЕС, а згодом до списку додали Південноукраїнську АЕС. Річ у тім, що росіяни зараз завдають ударів по високовольтних підстанціях АЕС, а не по самих станціях, що, своєю чергою, негативно впливає на роботу атомної електростанції.

Найцікавіше те, що росіяни знають слабкі місця енергосистеми України й можуть атаками впливати на її стан. Однак, припускає Корольчук, їхня стратегія полягає в тому, щоб виснажувати та постійно послабляти енергетичний сектор.

Схоже вони роблять й з газовидобутком, зокрема у 2023 році вони почали обстрілювати підземні газові сховища, а зараз, крім цього, намагаються завдавати ударів по компресорних газових станціях.

До останніх ударів по критичній інфраструктурі я оцінював стан нашої енергосистеми на 70%. Це враховано вже удари по газовидобувній інфраструктурі, удари по ТЕЦ, ТЕС та інших. Тобто 70% від довоєнного рівня запасу міцності,

– додає пан Юрій.

І навіть при такому запасу міцності й у випадках, коли б температура опускалася нижче нуля, відключення світла все одно тривали б.

За словами Закревського, ремонти на атомних електростанціях зараз під особливою увагою, адже основа українського енергоживлення – це атомна генерація. Водночас певний відсоток можуть закривати сонячні електростанції завдяки сонячній погоді.

Нагадуємо, 3 українські АЕС зменшили потужність внаслідок російських атак, повідомили в МАГАТЕ. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС – 4 з 9 реакторів зменшили потужність після останніх атак ворога.

Наприклад, дві з цих станцій – Хмельницька та Рівненська – зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця. При цьому Південноукраїнська втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі.

Чи триватимуть відключення світла впродовж всієї зими?

Щодо того, чи триватимуть відключення світла впродовж всієї зими Закревський зауважив, що необов'язково так буде. Він наводить приклад, коли у минулі роки відключення часто могли скасовувати через те, що населення навчилося не створювати дефіцит електроенергії ввечері.

Крім того, починаючи з кінця січня, залежно від погодних умов, сонця буде достатньо в Україні, а тому на допомогу залучатимуться відновлювальні джерела енергії. Наприклад по всій території України розташовані сонячні електростанції, а тому в деяких регіонах не буде такої великої залежності від ударів на розподільчі мережі,

– каже Закревський.

Тобто реальність така: варто готуватися до того, що генератори працюватимуть десь до кінця січня. Після цього ситуація покращиться.

Крім того, пан Андрій нагадує, що бізнес в Україні може скористатися програмою "5-7-9%", яка надає пільгові кредити на енергетичні проєкти. Для підприємців у прифронтових регіонах вона є спрощеною.

В Укренерго додали, що за нинішніх умов краще утримуватися від будь-яких прогнозів. Бо врешті все впирається в один ключовий фактор: частота й інтенсивність наступних російських ударів по об'єктах енергетики.

Звісно, ми готуємось до різних сценаріїв розвитку подій. Бо готуватись завжди треба до гіршого. Але вкотре зауважимо: якби вже шести масованих атак на енергосистему у жовтні-листопаді не було – ні про які вимушені відключення взагалі б не йшлося: ні зараз, ні взимку,

– зауважує оператор системи передачі.

Якщо російські атаки припиняться – погіршення ситуації, порівняно з нинішнім станом, не буде навіть у морозну погоду.

Нещодавно в етері телемарафону глава Укренерго Віталій Зайченко додав, що попри зниження температури та зростання споживання електроенергії, підстав очікувати значних погіршень чи переходу до тривалих відключень немає, адже систему балансуватимуть коштом генерації та імпорту.

Які є варіанти щодо обмеження світла на опалювальний сезон?

Цікаво, що в експерта Корольчука більш песимістичний прогноз, адже, за його словами, відключення триватимуть впродовж всієї зими, тобто до початку весни.

Також енергетичний експерт прогнозує, що зараз найкращий варіант щодо відключень – це 12/12, тобто десь орієнтовно 12 годин без світла й так само з ним.

Таким чином, якщо Україна пройде зиму з такими відключеннями й без проблем із газом, то це буде доволі непоганим варіантом.

Якщо ж зима буде суворішою, то обладнання, особливо на ТЕС, виходитиме з ладу. А тому відключення можуть бути навіть тривалішими.

Торік взимку теж тривали відключення, однак лише для промисловості. Про це не раз заявляли в Укренерго. Хоч тоді в ситуації з енергетикою посприяло й те, що зима була доволі теплою. А на сьогодні, навіть якби не було обстрілів, а зима була звичайною, тобто не теплою, обмеження для промисловості також були б,

– резюмує Корольчук.

Наскільки можливий в Україні блекаут?

Як пояснює Закревський, Україна була доволі близька до тотального блекауту в листопаді 2022 року. Втім з технічного погляду назвати це блекаутом не можна. Крім того, експерт зазначає, що очікувати, що Україна порине у повну темряву – не варто.

Якщо говорити про тотальні блекаути, то такий трапився цього року в Іспанії. А США за свою історію пережили їх аж двічі. Насправді для того, щоб наступив повний блекаут, потрібно чимало факторів. А зараз, по-перше, енергетики завжди напоготові, а по-друге, є велика кількість всієї розподіленої генерації. Тому така ситуація зараз є малоймовірною,

– каже Закревський.

Корольчук натомість додає, що події у листопаді 2022 року, фактично, можна назвати контрольованим блекаутом, адже відключення відбулося за розпорядженням оператора Укренерго. Крім того, загроза блекауту завжди є від початку обстрілів росіянами української енергетики.

Наприклад пониження потужності АЕС – це не нормальний режим для блоків, але це роблять для того, щоб не вимикати все остаточно. Річ у тім, що легше було б, скажімо так, виключити систему повністю, а потім її підключати поступово. Але це мінімум 3 дні,

– пояснює Юрій Корольчук.

Річ у тім, що блок АЕС передбачений на виведення потужності від 900 мегаватів. І таку генерацію називають базовою, бо це як лінія, яка йде рівно і ніяк інакше. Тобто такі блоки стабільно виробляють електроенергію.

Наразі пониження потужності на АЕС робиться для проведення ремонтних робіт на підстанціях атомної електростанції, аби потім направити більше електричної енергії до дефіцитних регіонів, як-от Київ, Одеса, Харків тощо.

Однак таке пониження та підвищення впливає негативно на роботу АЕС. В кінцевому випадку це може призвести до аварійної ситуації.

У такому випадку росіяни маніпулюватимуть тим, що вони не обстрілювали нібито станції АЕС, це українці призвели до перевантаження енергосистеми,

– наголошує енергетичний експерт Корольчук.

Головна проблема у цій ситуації полягає у тому, що без маневрової генерації не може існувати повноцінно енергосистема. А Україна, на жаль, поки нічого не може зробити з цим, бо все пошкоджене через атаки росіян.

Де в Україні ситуація із забезпеченням електроенергії найгірша?

Ще раніше в коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зауважив, що прифронтові області частіше потерпають від обстрілів, а тому їх важче забезпечити електроенергією, навіть якщо потужності вистачає в інших областях.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Одна із найгірших ситуацій в Харківській області й загалом у прифронтових регіонах, де росіяни використовують значно більшу кількість засобів ураження, не чекаючи 10 днів, а щодоби.

Як додає Рябцев, найреалістичнішим сценарієм незабаром стане той, у якому вже зараз живуть українці, тобто жити від атаки до атаки, з меншими або більшими вимкненнями світла, але зі збереженням керованості системи й можливістю її постійного відновлення після чергових атак.

У кількісному вираженні це означає графіки погодинних відключень від 1 до 2 черг у 12 регіонах України: з меншою кількістю вимкнень західніше і з більшою – східніше,

– підсумував Рябцев.

Глава Укренерго Віталій Зайченко зауважив, що зараз ситуація важка у всіх регіонах, які найближчі до ворога: у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Крім того, попри те, що Одеська область є не прифронтовою, але доволі часто потерпає від масованих дронових атак по підстанціях оператора системи розподілу.

