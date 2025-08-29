Агрофирма получила кредит от ЕБРР

В рамках программы распределения рисков Европейского банка реконструкции и развития группа "Агротрейд" получила от Райффайзен Банка 120 миллионов гривен кредита, сообщает 24 Канал. Эти деньги должны пойти на покрытие сезонных потребностей.

Привлеченные средства направили на оплату аграрных услуг, закупку удобрений и средств защиты растений, что позволило компании своевременно подготовиться к новому производственному циклу, избежать перебоев в работе и сохранить стабильность даже в сложных условиях военного положения.

Важно! Дополнительно компания получит грант от ЕБРР в рамках Программы стимулирования инвестиций в человеческий капитал. Грант, профинансирован Королевством Нидерландов через специальный фонд ЕБРР по противодействию кризису, будет направлен на повышение качества условий труда работников и реализацию стратегических инвестиций в развитие человеческого капитала компании.

Какую пользу от партнерства получат стороны?

Такое партнерство стало примером эффективного сотрудничества, основанного на доверии, прозрачности и ответственном отношении к ведению бизнеса. Для "Агротрейд" это означает финансовую гибкость, возможность эффективно планировать производственные циклы и сохранять конкурентоспособность на рынке.

Для Райффайзен Банка сотрудничество стало безопасным инструментом работы с агросектором благодаря гарантиям ЕБРР, а для самого ЕБРР – возможностью реализовать стратегию поддержки устойчивого бизнеса в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Обратите внимание! Это сотрудничество доказывает, что даже в сложных экономических условиях и условиях безопасности украинские агрокомпании способны эффективно работать, развиваться и укреплять свою устойчивость благодаря долгосрочным партнерствам и инвестиционной дисциплине.