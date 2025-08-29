Агрофірма отримала кредит від ЄБРР

У межах програми розподілу ризиків Європейського банку реконструкції та розвитку група "Агротрейд" отримала від Райффайзен Банку 120 мільйонів гривень кредиту, повідомляє 24 Канал. Ці гроші мають піти на покриття сезонних потреб.

Залучені кошти спрямували на оплату аграрних послуг, закупівлю добрив та засобів захисту рослин, що дозволило компанії своєчасно підготуватися до нового виробничого циклу, уникнути перебоїв у роботі та зберегти стабільність навіть у складних умовах воєнного стану.

Важливо! Додатково компанія отримає грант від ЄБРР у межах Програми стимулювання інвестицій у людський капітал. Грант, профінансований Королівством Нідерландів через спеціальний фонд ЄБРР з протидії кризі, буде спрямований на підвищення якості умов праці працівників та реалізацію стратегічних інвестицій у розвиток людського капіталу компанії.

Яку користь від партнерства отримають сторони?

Таке партнерство стало прикладом ефективної співпраці, що ґрунтується на довірі, прозорості та відповідальному ставленні до ведення бізнесу. Для "Агротрейд" це означає фінансову гнучкість, можливість ефективно планувати виробничі цикли та зберігати конкурентоспроможність на ринку.

Для Райффайзен Банку співпраця стала безпечним інструментом роботи з агросектором завдяки гарантіям ЄБРР, а для самого ЄБРР – можливістю реалізувати стратегію підтримки сталого бізнесу в регіонах, що найбільше постраждали від війни.

Зверніть увагу! Ця співпраця доводить, що навіть у складних економічних і безпекових умовах українські агрокомпанії здатні ефективно працювати, розвиватися та зміцнювати свою стійкість завдяки довгостроковим партнерствам і інвестиційній дисципліні.