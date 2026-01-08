Який кредит отримає Україна?
Кредит ЄБРР надасть під гарантії Євросоюзу у межах Інвестиційної програми для України (Ukraine Investment Framework), передає 24 Канал з посиланням на Укргідроенерго.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду з ПрАТ «Укргідроенерго» про надання кредиту у розмірі 75 млн євро для фінансування проєкту «Модернізація та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій ПрАТ «Укргідроенерго",
– повідомила компанія.
Окрім кредиту від європейського банку, пакет фінансування для України також включає інвестиційні гранти від міжнародних донорів у розмірі до 20 мільйонів євро.
Загалом вартість проєкту складає 120 мільйонів євро, включно із власним внеском Укргідроенерго.
Проєкт посилить надійність роботи гідроелектростанцій і, відповідно, стійкість енергосистеми України,
– наголосив голова наглядової ради Укргідроенерго Валентин Гвоздій.
Зауважте! Перший кредит від Європейського інвестиційного банку під гарантії ЄС Укргідроенерго підписала у липні 2025 року. Тоді сума позики склала 120 мільйонів євро, повідомили в компанії.
Куди направлять кредитні кошти?
Кошти проєкту Укргідроенерго спрямує, зокрема, на закупівлю критично необхідного обладнання для ГЕС, частина якого була пошкоджена внаслідок російських атак.
Компанія планує закупити:
- гідросилове обладнання замість пошкодженого обстрілами;
- гідромеханічне обладнання для модернізації;
- обладнання для реагування на надзвичайні ситуації в умовах війни.
Головна мета цього проєкту – підтримати стабільну роботу ГЕС та виконати аварійно-відновлювальну заміну обладнання.
Фінансування дає змогу своєчасно закупити та впровадити критично необхідне обладнання, а також сформувати резерв для швидкого реагування на надзвичайні ситуації,
– зауважив т.в.о.генерального директора Укргідроенерго Богдан Сухецький.
Варто знати! Завершити проєкт із відновлення та модернізації ГЕС планують у 2030 році.
Що відомо про пошкодження ГЕС через атаки?
В Україні через ворожі обстріли зазнали пошкоджень усі великі теплові та гідроелектростанції. Атаки суттєво вплинули на здатність ГЕС та ТЕС виробляти електроенергію.
У Міністерстві енергетики України наголошують, що наразі всі наявні потужності українських електростанцій задіяні виключно для забезпечення внутрішніх потреб країни. У зв’язку з цим постачання електроенергії на експорт тимчасово не здійснюється.