От чего зависит кредит ЕС?

Чего на самом деле хочет от Украины Евросоюз в обмен на финансирование, рассказал в эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Смотрите также Когда поступят миллиарды из ЕС: Зеленский озвучил ожидания Украины

По его словам изначально европейцы связывали выделение кредита для Украины с действующей программой финансирования от Международного валютного фонда.

Есть прямая зависимость. Европейцы должны быть уверены, что мониторинговая миссия (МВФ – 24 Канал), контролируя ситуацию в министерстве финансов, не позволит разворовать те деньги,

– говорит Пендзин.

Но действующая программа МВФ будет продолжаться только тогда, когда выполняются все законодательные акты, которые Украина пообещала принять в обмен на средства. Если что-то не выполняется, то программа приостанавливается.

Никто не лезет в украинское законодательство. Никто ни к чему Украину не принуждает. Не надо демонизировать Международный валютный фонд. Те все новации, которые сейчас активно обсуждают в обществе – это не требование европейцев, не требование МВФ. Это наши предложения, с которыми они согласились, а теперь ждут от нас выполнения этих задач, которые мы сами себе нарезали,

– говорит эксперт.

Поэтому если МВФ приостановит свою программу, то Украина не сможет получить и часть кредита от ЕС.

Заметьте! Речь идет именно о 30 миллиардах евро макрофинансовой помощи для Украины помощи для Украины на этот и следующий год. Ведь другая часть европейского кредита – 60 миллиардов – предназначена для поддержки оборонного сектора, и ее предоставят без условий.

Что Евросоюз требует для кредита?

На днях еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что требование мобилизовать внутренние доходы Украины в бюджет будет одним из условий для предоставления макрофинансовой части бюджета на 90 миллиардов, пишет ЕП.

В частности, Брюссель якобы акцентирует на проведении налоговой реформы в Украине в обмен на финансовую помощь.

Мобилизация внутренних доходов является важной частью этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются,

– отметил Домбровскис.

В то же время он не стал вдаваться в детали, отметив, что переговоры с Украиной по кредиту еще продолжаются.

Издание Bloomberg до того писало, что Еврокомиссия обсуждает вариант, по которому предоставление около 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи на этот год будет зависеть от отмены налоговых льгот для предпринимателей.

Предложение предусматривает введение 20% НДС для компаний, которые работают в льготном режиме и имеют годовой доход более 4 миллионов гривен,

– отметило издание.

Впрочем, в Брюсселе отмечают, что пока работают над финальным меморандумом, который будет определять условия финансирования.

Важно! МВФ, в свою очередь, настаивает на проведении фискальных реформ, Украина уже не уложилась в срок выполнения части обязательств, который истек в июне. Теперь Киев имеет время до июня, когда состоится следующий пересмотр программы финансирования.

Как Украинцы относятся к повышению налогов?

Опрос Киевский международный институт социологии показал, что почти половина украинцев – 48% – поддерживают проведение необходимых реформ, в том числе налоговой, ради получения финансовой помощи от ЕС.

Участникам исследования предложили выбрать между двумя сценариями: выполнение требований партнеров с возможным повышением налогов, что позволит получить средства ЕС на соцвыплаты и другие расходы, или отказ от непопулярных решений, и потеря финансирования европейцев.

Большинство респондентов поддержало первый вариант, тогда как 30% склонились ко второму. Еще 20% опрошенных не смогли определиться с выбором.