Министр иностранных дел Китая Ван И провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом пишет Reuters.
Смотрите также Франция, Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН, которая бы позволила атаки по Ирану, – NYT
Что заявили в Китае о сотрудничестве с Россией?
Во время телефонного разговора Ван И отметил, что главным способом решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение перемирия. По его словам, Китай последовательно выступает за политическое урегулирование конфликтов через диалог.
В Пекине также подчеркнули, что Китай и Россия должны придерживаться объективного и сбалансированного подхода, чтобы заручиться более широкой поддержкой международного сообщества.
Как отмечает агентство, разговор состоялся накануне голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции Бахрейна о защите торгового судоходства в Ормузском проливе и прилегающих водах.
Обратите внимание! Полковник британской армии в отставке Филип Ингрэм высказал 24 Каналу мнение, что одновременная эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, в Европе и возможный конфликт в Юго-Восточной Азии могут свидетельствовать о начале Третьей мировой войны. По его мнению, ключевую роль в развитии событий будут играть решения лидера Китая Си Цзиньпина.
Какова ситуация вокруг Ормузского пролива?
Из-за конфликта на Ближнем Востоке Иран перекрыл важный для логистики энергоресурсов Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем – и является единственным морским выходом для нефтяного региона Персидского залива.
4 апреля стало известно, что Иран частично разблокировал Ормузский пролив, позволяя проходить судам с "товарами первой необходимости", но детали остаются непонятными. Однако, американского президента Дональда Трампа такая ситуация вокруг пролива не устраивает.
Президент США пригрозил Ирану серьезными последствиями, требуя открыть стратегический пролив. В этот раз риторика была еще более жестокой, чем в предыдущие разы. Трамп поставил новый дедлайн до 6 апреля.