Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично поддержал американского лидера.

Чем Трамп пригрозил Ирану?

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Ирана, пригрозив стране серьезными последствиями в случае невыполнения его требований. В частности, он призвал открыть стратегический пролив, намекая на возможную эскалацию конфликта.

Откройте, бл*дь, этот пролив, вы, сумасшедшие выр*дки, иначе будете жить в аду,

– написал президент США.

Его риторика стала одной из самых жестких за последнее время и свидетельствует о резком обострении позиции Вашингтона в отношении Тегерана. Кроме этого, американский президент сделал намек на возможные новые атаки по территории Ирана.

"Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов. Ничего подобного еще не было", – сказал Трамп.

Это заявление воспринимается как предупреждение о потенциальных ударах по критической инфраструктуре страны, в частности энергетическим объектам и транспортным узлам.

Как отреагировали в Израиле на заявления Трампа?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только формально отреагировал на заявления президента США, но и продемонстрировал четкую политическую поддержку его курса в отношении Ирана.

В своем обращении он подчеркнул роль Трампа как лидера, который способен принимать жесткие решения в условиях угроз.

Дональд, мой дорогой друг, снова твое решительное лидерство принесло еще одну большую победу Америке, – заявил Нетаньяху.

Эта реакция является показательной, ведь Израиль традиционно считает Иран одной из главных угроз своей национальной безопасности. Поэтому поддержка таких резких заявлений со стороны США фактически подтверждает общую позицию двух стран по сдерживанию Тегерана.

