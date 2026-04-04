Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Что известно о частичной разблокировке Ормузского пролива 4 апреля?

Согласно сообщению, Иран позволяет проходить через пролив судам, которые перевозят "товары первой необходимости".

Что это за товары – не ясно. Указано только "особенно товары широкого потребления и средства для выращивания скота". Документ адресован главе иранской организации портов и морского транспорта.

По сообщению государственного информационного агентства Tasnim, Иран заявил, что предоставит разрешение судам, которые перевозят "товары первой необходимости", на прохождение через заблокированный Ормузский пролив. Неизвестно, какие именно товары Иран считает "товарами первой необходимости", а также сохранит ли Тегеран блокаду судов из стран, которые он считает враждебными,

– пишет CNN.

В Тегеране заявили, что список судов, готовых к транзиту через Ормуз, "будет отправлен для согласования". Речь о судах, которые направляются в иранские порты или сейчас работают в регионе.



Ормузский пролив является стратегически важным для всего мира / Инфографика 24 Канала

Иран отреагировал на угрозы Трампа?

Интересно, что приведенное CNN заявление вышло перед "напоминанием" Трампа иранцам.

Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад. Слава Богу!

– написал президент США.

Позже Линдси Грэм выразил уверенность: если ничего не изменится и Иран продолжит блокировать Ормузский пролив, отказываясь от дипломатии, то Трамп "применит подавляющую военную силу против режима". Речь идет об ударах по энергетическим объектам, которые ждут Иран 6 апреля, если пролив останется заблокированным.

"Если Ирану и другим до сих пор не понятно, что президент Трамп имеет в виду то, что он говорит, то я не знаю, когда это когда-то станет понятно", – добавил Грэм.

Важно! Совет Безопасности ООН отложил голосование по Ормузскому проливу, которое должно было состояться 3 – 4 апреля. Резолюция по обеспечению транзитного прохода через Ормузский пролив принадлежала Бахрейну, и Китай, Россия и другие страны не поддержали этот шаг. Голосование перенесено на следующую неделю, и новая дата еще не назначена. Иранцы такую позицию России поддержали.

Последние заявления иранцев об Ормузе