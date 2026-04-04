Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Что известно о частичной разблокировке Ормузского пролива 4 апреля?
Согласно сообщению, Иран позволяет проходить через пролив судам, которые перевозят "товары первой необходимости".
Что это за товары – не ясно. Указано только "особенно товары широкого потребления и средства для выращивания скота". Документ адресован главе иранской организации портов и морского транспорта.
По сообщению государственного информационного агентства Tasnim, Иран заявил, что предоставит разрешение судам, которые перевозят "товары первой необходимости", на прохождение через заблокированный Ормузский пролив. Неизвестно, какие именно товары Иран считает "товарами первой необходимости", а также сохранит ли Тегеран блокаду судов из стран, которые он считает враждебными,
– пишет CNN.
В Тегеране заявили, что список судов, готовых к транзиту через Ормуз, "будет отправлен для согласования". Речь о судах, которые направляются в иранские порты или сейчас работают в регионе.
Ормузский пролив является стратегически важным для всего мира / Инфографика 24 Канала
Иран отреагировал на угрозы Трампа?
Интересно, что приведенное CNN заявление вышло перед "напоминанием" Трампа иранцам.
Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад. Слава Богу!
– написал президент США.
Позже Линдси Грэм выразил уверенность: если ничего не изменится и Иран продолжит блокировать Ормузский пролив, отказываясь от дипломатии, то Трамп "применит подавляющую военную силу против режима". Речь идет об ударах по энергетическим объектам, которые ждут Иран 6 апреля, если пролив останется заблокированным.
"Если Ирану и другим до сих пор не понятно, что президент Трамп имеет в виду то, что он говорит, то я не знаю, когда это когда-то станет понятно", – добавил Грэм.
Важно! Совет Безопасности ООН отложил голосование по Ормузскому проливу, которое должно было состояться 3 – 4 апреля. Резолюция по обеспечению транзитного прохода через Ормузский пролив принадлежала Бахрейну, и Китай, Россия и другие страны не поддержали этот шаг. Голосование перенесено на следующую неделю, и новая дата еще не назначена. Иранцы такую позицию России поддержали.
Последние заявления иранцев об Ормузе
Журналистам 24 Канала не удалось найти именно то заявление, о котором пишет CNN. Но есть другие, опубликованные на сайте Tasnim 3 и 4 апреля.
Например, 3 апреля священнослужитель призвал те страны, которые хотели бы разблокировать Ормузский пролив, повлиять на США. Мол, пока Америка действует в регионе, то не может быть речи о безопасности.
4 апреля Иран раскритиковал двойные стандарты Запада по Ормузскому проливу. Там напомнили, что Европа недостаточно остро отреагировала на бомбардировку школы Минаб. В общем комментарий касался того, что Великобритания провела международную дискуссию с участием более 40 стран по безопасности Ормузского пролива. Кайя Каллас похвалила британского министра иностранных дел Иветт Купер за организацию мероприятия и критиковала Иран.
В то же время в аккаунте Tasnim в соцсети Х 4 апреля говорится, что через Ормузский пролив безопасно прошло турецко-французское грузовое судно CMA CGM Kribi. Оно ходит под французским флагом и принадлежит, в частности, турецкому миллиардеру Юкселю Йылдырыму.
А FARS написали об угрозах заблокировать еще один стратегический морской коридор на Ближнем Востоке – пролив Баб-эль-Мандеб, который пролегает между Йеменом на Аравийском полуострове и Африканским Рогом, то есть Сомалийским полуостровом. Угрозы высказал спикер иранского парламента.