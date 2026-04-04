Об этом сообщает The Telegraph. По мнению журналистов, судьба пропавшего без вести члена экипажа американского истребителя может изменить ход войны.

Почему судьба пропавшего американского пилота решит войну в Иране?

СМИ отметило, что спасательная миссия одного члена экипажа состоялась без дальнейших потерь со стороны США. Но если второй пилот попадет в плен к иранцам, это обострит ситуацию.

The Telegraph напомнило события 1979 года, когда в Тегеране 444 дней удерживали американских дипломатов. Это подорвало карьеру тогдашнего президента Джимми Картера, который проиграл выборы. То есть журналисты намекнули, что война в Иране может уничтожить Трампа.

Медиа предположило: если иранцы опубликуют фото или видео с заложником, на Трампа в тот же миг начнут давить Конгресс, семьи военных, ветераны и вообще общественность. США будут вынуждены прекратить операции и договориться об освобождении пилота. А "продолжение авиаударов по Ирану может стать политически неприемлемым, что потенциально может привести к прекращению огня на менее выгодных условиях".

Если Иран покажет кадры с пилотом не сразу, но заявит, что он у них, это означает, что летчика используют как рычаг влияния в более широких переговорах по прекращению войны. И выторговать что-то значительно более ценное, чем просто прекращение боевых действий. Например, объединить свои требования – чтобы США прекратили огонь, чтобы Иран сохранил контроль над транзитом и сборами через Ормузский пролив, чтобы США ограничили будущие военные операции и, возможно, ослабили санкции против Ирана.

Захваченный американский пилот предоставляет Тегерану переговорную силу, которой ему не хватало, когда переговоры имели чисто военный характер. (...) Никаких пропагандистских трансляций и постановочных выступлений, просто Иран дает понять, что он держит американца на руках и открыт к сделке. Это дает Трампу потенциальное расстояние. Он мог бы представить переговорное урегулирование, которое включает освобождение пилота, как достижение нескольких целей: возвращение американских военнослужащих, снижение военного потенциала Ирана и достижение соглашения,

– анализируют СМИ.

В то же время если Иран убьет пилота, это может стать толчком для наземного вторжения со стороны США. Потому что это будет означать, чтобы его убили сразу после катапультирования. Тогда родственники, военные и ветераны будут давить на Трампа уже для того, чтобы он начал что-то большее, чем просто воздушные удары по Ирану.

"Спасение второго пилота было бы впечатляющим результатом для США, но также могло бы вдохновить Вашингтон продолжать атаки. Поскольку Дональд Трамп уже рассматривает возможность наземного вторжения, вид спасательных самолетов и вертолетов, относительно беспрепятственно действующих над Ираном, может оказать поддержку военным планировщикам (...) До 3 апреля Трамп мог управлять временными рамками и масштабами войны. Теперь судьба пилота определяет, в каком направлении может пойти война дальше", – говорится в материале.

Обратите внимание! Кроме истребителя, США в тот же день потеряли как минимум A-10 и, вероятно, вертолет Black Hawk. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Иран довольно "глубоко закопался", то есть создал прочные фортификации и укрытия в горах. А вот США не имеют абсолютного доминирования.

Что за самолет сбил Иран?