Про це повідомляє The Telegraph. На думку журналістів, доля зниклого безвісти члена екіпажу американського винищувача може змінити хід війни.

Дивіться також Ірану залишилось 48 годин, а тоді почнеться пекло, – Трамп

Чому доля зниклого американського пілота вирішить війну в Ірані?

ЗМІ наголосило, що рятувальна місія одного члена екіпажу відбулася без подальших втрат з боку США. Та якщо другий пілот потрапить у полон до іранців, це загострить ситуацію.

The Telegraph нагадало події 1979 року, коли в Тегерані 444 днів утримували американських дипломатів. Це підірвало кар'єру тодішнього президента Джиммі Картера, який програв вибори. Тобто журналісти натякнули, що війна в Ірані може знищити Трампа.

Медіа припустило: якщо іранці опублікують фото чи відео із заручником, на Трампа в ту ж мить почнуть тиснути Конгрес, родини військових, ветерани та загалом громадськість. США будуть змушені припинити операції та домовитися про звільнення пілота. А "продовження авіаударів по Ірану може стати політично неприйнятним, що потенційно може призвести до припинення вогню на менш вигідних умовах".

Якщо Іран покаже кадри з пілотом не одразу, але заявить, що він у них, це означає, що льотчика використовують як важіль впливу в ширших переговорах щодо припинення війни. І виторгувати щось значно цінніше, аніж просто припинення бойових дій. Наприклад, об'єднати свої вимоги – щоб США припинили вогонь, щоб Іран зберіг контроль над транзитом та зборами через Ормузьку протоку, щоб США обмежили майбутні військові операції і, можливо, послабили санкції проти Ірану.

Захоплений американський пілот надає Тегерану переговорну силу, якої йому бракувало, коли переговори мали суто військовий характер. (...) Жодних пропагандистських трансляцій та постановних виступів, просто Іран дає зрозуміти, що він тримає американця на руках і відкритий до угоди. Це надає Трампу потенційну відстань. Він міг би представити переговорне врегулювання, яке включає звільнення пілота, як досягнення кількох цілей: повернення американських військовослужбовців, зниження військового потенціалу Ірану та досягнення угоди,

– аналізують ЗМІ.

Водночас якщо Іран уб'є пілота, це може стати поштовхом для наземного вторгнення з боку США. Бо це значитиме, щоб його вбили одразу після катапультування. Тоді родичі, військові та ветерани тиснутимуть на Трампа уже для того, аби він розпочав щось більше, аніж просто повітряні удари по Ірану.

"Порятунок другого пілота був би вражаючим результатом для США, але також міг би надихнути Вашингтон продовжувати атаки. Оскільки Дональд Трамп вже розглядає можливість наземного вторгнення, вигляд рятувальних літаків та гелікоптерів, що відносно безперешкодно діють над Іраном, може надати підтримку військовим планувальникам (...) До 3 квітня Трамп міг керувати часовими рамками та масштабами війни. Тепер доля пілота визначає, в якому напрямку може піти війна далі", – ідеться в матеріалі.

Зверніть увагу! Окрім винищувача, США того ж дня втратили як мінімум A-10 та, імовірно, гелікоптер Black Hawk. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Іран доволі "глибоко закопався", тобто створив міцні фортифікації і сховки у горах. А от США не мають абсолютного домінування.

Цікаво Імовірно, готується спецоперація, – експерт припустив, що для Трампа стане перемогою в Ірані

