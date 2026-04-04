Про це повідомляє CNN з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Що відомо про часткове розблокування Ормузької протоки 4 квітня?

Відповідно до повідомлення, Іран дозволяє проходити через протоку суднам, які перевозять "товари першої необхідності".

Що це за товари – не ясно. Вказано тільки "особливо товари широкого вжитку та засоби для вирощування худоби". Документ адресовано голові іранської організації портів і морського транспорту.

За повідомленням державного інформаційного агентства Tasnim, Іран заявив, що надасть дозвіл суднам, які перевозять "товари першої необхідності", на проходження через заблоковану Ормузьку протоку. Невідомо, які саме товари Іран вважає "товарами першої необхідності", а також чи збереже Тегеран блокаду суден із країн, які він вважає ворожими,

– пише CNN.

У Тегерані заявили, що список суден, готових до транзиту через Ормуз, "буде надіслано для узгодження". Мова про судна, які прямують до іранських портів або наразі працюють у регіоні.



Ормузька протока є стратегічно важливою для всього світу / Інфографіка 24 Каналу

Іран відреагував на погрози Трампа?

Цікаво, що наведена CNN заява вийшла перед "нагадуванням" Трампа іранцям.

Пам'ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них обрушиться справжнє пекло. Слава Богу!

– написав президент США.

Пізніше Ліндсі Грем висловив упевненість: якщо нічого не зміниться й Іран продовжить блокувати Ормузьку протоку, відмовляючись від дипломатії, то Трамп "застосує переважну військову силу проти режиму". Ідеться про удари по енергетичних об'єктах, які чекають на Іран 6 квітня, якщо протока залишиться заблокованою.

"Якщо Ірану та іншим досі не зрозуміло, що президент Трамп має на увазі те, що він говорить, то я не знаю, коли це колись стане зрозуміло", – додав Грем.

Важливо! Рада Безпеки ООН відклала голосування щодо Ормузької протоки, що мало відбутися 3 – 4 квітня. Резолюція щодо забезпечення транзитного проходу через Ормузьку протоку належала Бахрейну, та Китай, Росія й інші країни не підтримали цей крок. Голосування перенесено на наступний тиждень, і нова дата ще не призначена. Іранці таку позицію Росії підтримали.

Останні заяви іранців про Ормуз