Об этом рассказал глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью российскому изданию RT.

Мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю мощность в Кыргызстане и ведем с министерством энергетики страны соответствующие переговоры,

– отметил Лихачев.

По его словам, пока эти переговоры проходят медленно. Стороны якобы должны взвесить все риски и просчитать выгоду, прежде чем участвовать в большом атомном проекте.

Заметьте! Меморандум о строительстве АЭС малой мощности "Росатом" подписал с Кыргызстаном еще в начале 2022 года, но пока дальше стороны особо не продвинулись.

В прошлом году российская компания заявляла, что передала предварительное технико-экономическое обоснование проекта АЭС на рассмотрение Минэнерго Казахстана.

Однако в ведомстве отметили, что конкретных решений по строительству АЭС еще не принято, а лишь ведутся работы относительно того, как можно возвести атомную станцию в стране.

Так, у нас был подписан меморандум с Росатомом. Ведутся какие-то работы, но направление, где, как и каким образом будет строиться, еще не определено,

– отметил заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков.

Важно! Сейчас спрос на электроэнергию в Кыргызстане растет. Поэтому власти рассматривают несколько вариантов, как его удовлетворить. Кроме проекта АЭС, рассматривают возможность реконструкции ГЭС и развитие возобновляемой энергетики.

Где еще Россия строит АЭС?

Также в январе 2026 года Лихачев заявлял, что "Росатом" якобы уже готовится ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, пишет российский "Интерфакс"..

По его словам, уже проводятся пусконаладочные работы и стартует финальный этап проверки.

Объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска,

– говорил он.

Лихачев добавил, что ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС в Турции планируют в течение 2026 года. Однако "Росатом" похожие обещания давал уже не один раз:

сначала компания анонсировала запуск энергоблока в 2023 году;

затем перенесла старт на 2025 год;

теперь сроки передвинули на 2026 год.

Стоит знать! АЭС "Аккую" в провинции Мерсин станет первой атомной станцией в Турции. Она будет иметь в составе четыре энергоблока мощностью 1 200 мегаватт каждый. Проект оценивается в более чем 20 миллиардов долларов.

