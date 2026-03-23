Какую АЭС хочет построить Россия?
Об этом рассказал глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью российскому изданию RT.
Мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю мощность в Кыргызстане и ведем с министерством энергетики страны соответствующие переговоры,
– отметил Лихачев.
По его словам, пока эти переговоры проходят медленно. Стороны якобы должны взвесить все риски и просчитать выгоду, прежде чем участвовать в большом атомном проекте.
Заметьте! Меморандум о строительстве АЭС малой мощности "Росатом" подписал с Кыргызстаном еще в начале 2022 года, но пока дальше стороны особо не продвинулись.
В прошлом году российская компания заявляла, что передала предварительное технико-экономическое обоснование проекта АЭС на рассмотрение Минэнерго Казахстана.
Однако в ведомстве отметили, что конкретных решений по строительству АЭС еще не принято, а лишь ведутся работы относительно того, как можно возвести атомную станцию в стране.
Так, у нас был подписан меморандум с Росатомом. Ведутся какие-то работы, но направление, где, как и каким образом будет строиться, еще не определено,
– отметил заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков.
Важно! Сейчас спрос на электроэнергию в Кыргызстане растет. Поэтому власти рассматривают несколько вариантов, как его удовлетворить. Кроме проекта АЭС, рассматривают возможность реконструкции ГЭС и развитие возобновляемой энергетики.
Где еще Россия строит АЭС?
Также в январе 2026 года Лихачев заявлял, что "Росатом" якобы уже готовится ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции, пишет российский "Интерфакс"..
По его словам, уже проводятся пусконаладочные работы и стартует финальный этап проверки.
Объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска,
– говорил он.
Лихачев добавил, что ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС в Турции планируют в течение 2026 года. Однако "Росатом" похожие обещания давал уже не один раз:
- сначала компания анонсировала запуск энергоблока в 2023 году;
- затем перенесла старт на 2025 год;
- теперь сроки передвинули на 2026 год.
Стоит знать! АЭС "Аккую" в провинции Мерсин станет первой атомной станцией в Турции. Она будет иметь в составе четыре энергоблока мощностью 1 200 мегаватт каждый. Проект оценивается в более чем 20 миллиардов долларов.
Где "Росатом" проиграл проект АЭС?
В то время как в Казахстане Россия проиграла проект строительства АЭС Китаю. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о готовности построить в Казахстане два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 гигаватта.
Ранее власти Казахстана сформировали шорт-лист потенциальных подрядчиков для строительства атомной станции. В него, в частности, вошел российский "Росатом". Однако в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Казахстан готов к сотрудничеству с Китаем в этой сфере.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что первую АЭС планируют запустить до 2035 года. Объект должны построить в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области, на берегу озера Балхаш.