Недавно стало известно, что "Энергоатом" намерен построить новую атомную электростанцию. Речь идет об одной из недостроенных площадок, а именно о Чигиринской АЭС, что возле городка Орбита в Черкасской области. В перспективе, на территории АЭС планируют построить 4 новых энергоблока по технологии AP1000. Как известно, данный проект атомной электростанции был разработан и внедрен компанией Westinghouse.

В то же время на такие новости довольно неоднозначно реагируют энергетические эксперты, которые считают такие планы нереалистичными. В первую очередь потому, что это требует большого количества средств, которых в Украине нет. В то же время на строительство станции такого масштаба уйдет десятки лет.

24 Канал узнавал в каком сейчас состоянии Чигиринская АЭС, сколько нужно средств, чтобы ввести ее в эксплуатацию, и куда кроме атомной энергетики Украине стоит инвестировать средства.

Что с Чигиринской АЭС сейчас

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом объяснил, что на сегодня на территории Чигиринской АЭС ничего особенного нет. Есть только выбранная площадка для строительства атомной электростанции, которая давно заброшена. В то же время все коммуникации, которые были заложены еще при Советском союзе, придется заменять.

Поэтому по словам Корольчука, говорить, что ранее были проведены какие-то работы на Чигиринской АЭС, которые бы позволяли начинать строительство в течение нескольких месяцев, нельзя.

Обратите внимание! При условии хорошего финансирования один атомный энергетический блок строится от 10 до 15 лет.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Я боюсь, что до конца строительства Чигиринской АЭС мы не доживем. Ведь у меня возникает вопрос: кто нам будет строить эту АЭС, сколько лет и откуда возьмем деньги.

Например, таким строительством занимаются корпорации, к примеру "Росатом". Они фактически единственные в мире, которые смогли сохранить вертикально интегрированную структуру, которая позволяет иметь все для атомных электростанций: добыча урана, строительство блоков, обслуживание и тому подобное.

Напоминаем! НАЭК "Энергоатом" готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. Как известно, уже сделан первый шаг в реализации этого проекта: принятии решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства и передачу земельных участков общей площадью 38,14 гектара в постоянное пользование компании.



В дополнение, "Энергоатом" еще и проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках номер 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Там будут возводиться реакторы типа ВВЭР-1000. В то же время стартовал проект по строительству энергоблоков 5 и 6 по американской теологии.

В то же время эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сообщил 24 Каналу, что американская компания Westinghouse, которая занимается проектом строительства 5 и 6 блоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000, уже 13 или 14 лет реализует один из проектов строительства в США.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетике, директор спецпроектов в НТЦ "Психея" Сейчас Westinghouse и так близок к банкротству. Компания не может достроить станцию в Соединенных Штатах, то есть никак не может ее запустить. А тут уже мы переводим с ней контракты.

Чем занимается компания Westinghouse Electric Это японо-американская электротехническая и ядерноэнергетическая компания. Ее основал изобретатель, промышленник и предприниматель Джордж Вестингауз. Компания является одним из лидеров производства топлива для АЭС. На украинском рынке Westinghouse работает с 1992 года и на сегодня является единственным, альтернативным России, поставщиком ядерного топлива для украинских атомных электростанций.

Рябцев удивляется тому, что сейчас происходит в "Энергоатоме" относительно строительства, и называет это "странной суетой".

Во-первых, еще даже не прошло второе чтение и принятие по достройке 3 и 4 реакторов на Хмельницкой АЭС. Впрочем, в "Энергоатоме" уже рассказывают о построении 5 и 6 реакторов. А в придачу – еще и масштабное строительство Чигиринской АЭС,

– говорит эксперт.

По его словам, сейчас стоит вызвать главу управления компании и спросить его, сколько конкретно нужно денег на строительство и кто их Украине даст.

Нужны ли Украине новые атомные энергоблоки

Как отмечает Рябцев, еще одной проблемой является то, посчитали ли в "Энергоатоме" сколько воды нужно для того, чтобы все энергоблоки на Хмельницкой АЭС работали.

Где в Хмельницкой области столько воды взять? Они не спрашивали местных? В то же время куда потом эта электрическая энергия будет идти? Здесь можно указать, что на экспорт, но исходя из каких данных по балансу это было сделано? Никто же не знает, каким будет баланс электрической энергии в Украине,

– резюмирует господин Геннадий.

Впрочем, он отмечает, что, что Украине несмотря на все нужны атомные станции, ведь есть энергетическая стратегия. Речь идет о том, что базовую мощность должны обеспечивать именно атомные электростанции, а регулирование – системы накопления энергии, которые работают со станциями на возобновляемых источниках и высокоманевренные мощности на газу.

Однако на данном этапе реализации проектов по строительству – это простое "сжирание" огромных средств. Иначе говоря, на Хмельницкой АЭС нужно будет огромную кучу бетона залить в грунт.

"Энергоатом" у нас прибыльная компания? Нет, ведь она сейчас терпит немалые убытки. Тогда у кого они собираются забрать средства на проекты по строительству? Или они хотят, чтобы США профинансировали все, вместо того, чтобы помогать с восстановлением украинской разрушенной энергосистемы?

– риторически спрашивает эксперт.

Юрий Корольчук также говорит о том, что Украине нужна атомная генерация. Ведь современное строительство АЭС позволяет маневрировать, а это возможность понижать и повышать мощность, когда нужно. Старые же энергоблоки этого не могут.

Интересно! Известно, что стоимость строительства 3 и 4 блоков на Хмельницкой АЭС, согласно проекту от 2018 года, оценивалась в 80 миллиардов гривен. Впрочем, учитывая инфляцию на сегодня, это уже минимум 130 миллиардов гривен.

Я думаю, что в лучшем случае получится до 7 – 8 миллиардов долларов за один блок, ведь при строительстве АЭС есть немалое количество работ, которое требует средств,

– говорит Корольчук.

Не только деньги, но и оборудование

Как отмечает для 24 Канала Святослав Павлюк, кроме денег для строительства, надо иметь еще и оборудование. Кроме того, важным в этом является время.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Только для понимания: строительство атомного блока, который строит Польша уже лет 5, введут в эксплуатацию только через 10 лет. А смета одного энергоблока из-за повышенных требований по безопасности составляет от 6 миллиардов, а местами и до 8 миллиардов долларов. Как правило, это занимает по времени от 7 до 10 лет.

В то же время оборудование, которое анонсировано на строительство блоков на Хмельницкую АЭС, является оборудованием, которое хоть и не применялось, но стояло без использования десятилетия в Болгарии. А также, оно не является комплектным.

Есть нормы безопасности, которые должны быть выдержаны, а еще масса технических нюансов. Например, должен быть определенный комплект тех же помп, которых нет в болгарском оборудовании. Там должен быть весь комплект материалов, из которых сделаны реакторы. Должны быть все основные части для постоянного контроля качества, так называемые образцы, которые помещаются в активную зону реактора, по которым контролируется его прочность и тому подобное. Их тоже нет. То есть, с точки зрения атомщиков, то, что должно быть завезено из Болгарии, является практически металлоломом,

– добавляет Павлюк.

Куда стоит инвестировать, кроме атомной энергетики

По словам Святослава Павлюка, в начале войны в 2014 году, мощность всех станций в Украине была 53 гигаватта. По состоянию на прошлую зиму, этот показатель опустился до 18 гигаватт.

По состоянию на июнь этого года в работе было где-то 9 – 10 гигаватт. Еще есть определенная часть в запасах, то в целом где-то 13 – 14 гигаватт. А как минимум для прохождения отопительного сезона надо 18 гигаватт. То есть нам нужно еще обеспечить 3 – 4 гигаватта генерирующей мощности. Это может быть газовые станции, ветровые станции. Кроме того, надо развивать накопительные станции. Деньги есть куда вкладывать,

– объясняет эксперт.

Прекрасной возможностью для инвестиций в энергетику Павлюк считает ветровые электростанции, ведь они менее чувствительны к перепадам солнечного света и имеют более ровный график.

Кроме того, они могут работать зимой, тогда как солнечные станции работают мало, или вообще не работают,

– добавляет господин Святослав.

Важно! Именно батарейное сохранение, гидроэлектростанции и ветряки – то, что соответствует духу времени и горизонту планирования.