Коли запустять АЕС у Туреччині?

Гендиректор Росатому Олексій Ліхачов розповів, що наразі на "Аккую" нібито проводять пусконалагоджувальні роботи та комплексну перевірку всіх систем, передає 24 Канал з посиланням на російський Інтерфакс.

За його словами, вже найближчим часом стартує фінальний етап підготовки до запуску блоку – холодно-гаряча обкатка.

За підсумками минулого року будівельна готовність першого блоку склала близько 99%, обсяг пусконалагоджувальних робіт виконано на 65%. Можна сказати, що ми знаходимося зараз на фінішній прямій пуску,

– зазначив Ліхачов.

Він додав, що на цей рік головне завдання – провести усі необхідні процедури, які будуть контролювати турецький та російський регулятори.

Зауважте! Ввести в експлуатацію перший енергоблок АЕС у Туреччині сподіваються протягом 2026 року.

Що відомо про будівництво АЕС?

Російська державна корпорація зводить атомну електростанцію "Аккую" у провінції Мерсін. Це буде перша АЕС у Туреччині.

Вона матиме у своєму складі чотири енергоблоки. Потужність кожного сягатиме 1 200 мегаватів, пише МК-Туреччина.

Роботи тривають ще з 2018 року:

Будівництво АЕС у дружній країні фінансує Росія.

Роботами займається дочірня компанія "Росатома" – АТ "Аккую Нуклеар".

Загальна вартість проєкту оцінюється у понад 20 мільярдів доларів.

До слова, "Росатом" і раніше обіцяв запустити перший енергоблок атомної електростанції Туреччини – спочатку у 2023 році, потім у 2025. Тепер компанія перенесла терміни на 2026 рік.

Варто знати! Водночас "Росатом" хоче продати 49% акцій ще не збудованої станції "Аккую". Однак поки що переговори не дали результату.

Де ще Росія будує АЕС?