Об этом сообщает "Агентство.Новости".

Как проходил визит Путина в Казахстан?

Во время визита российского президента в Астану его кортеж сопровождали усиленными мерами безопасности, в частности бронетехникой, военными и авиацией. На видео видно около 14 мотоциклов и почти два десятка автомобилей.

По оценке OSINT-аналитика Кирилла Михайлова, среди них был автомобиль "Алан" с позицией для пулеметчика на крыше. Также заметили авто с конструкцией на крыше, вероятно, оснащенной системой радиоэлектронной борьбы.

В то же время Михайлов предположил, что также речь может идти о специальных средствах связи. Передвижение Владимира Путина в Астане также контролировал военный вертолет, а отдельные улицы перекрывали с помощью бронеавтомобилей.

Согласно обнародованным данным, вдоль маршрута, которым двигался кортеж диктатора, дежурили военные в камуфляже с оружием. Ранее Служба государственной охраны Казахстана предупреждала о временных ограничениях движения транспорта.

Там объясняли, что подобные меры принимают в связи с визитом Владимира Путина и проведением заседания Высшего Евразийского экономического совета. На фоне этого также задержали оппозиционного активиста Марата Жанузакова.

Ранее оппозиционер вышел с плакатом с критикой в отношении Владимира Путина и словами поддержки Украины – "Эй, подонку! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!". Впоследствии Марата Жанузакова отпустили домой.

Кстати, недавно военный аналитик Massimo Frantarelli сообщил, что в Москве на крыши гражданских зданий, в частности на бизнес-центре "Нордстар Тауэр", устанавливают новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД-Е".