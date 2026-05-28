Об этом рассказал военный аналитик Massimo Frantarelli.

Где в Москве появился "Панцирь"?

На опубликованном видео видно, как россияне пытаются установить новый ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на крыше гражданского здания. На этот раз он появился на бизнес-центре "Нордстар Тауэр", что в Северном округе Москвы.

Как пояснил "Милитарный", такой "Панцирь" позиционируют как систему для отражения беспилотников. Версия СМД-Е в отличие от "Панцирь-С1" не имеет 30-миллиметровых автоматических пушек.

Вооружение комплекса состоит из двух типов ракет:

стандартных 95Я6. Дальность поражения – до 20 километров,

малогабаритных ТКБ-1055 для борьбы с малыми целями. Дальность – до 7 километров, высота перехвата – до 5 километров.

Отмечается, что в радиолокационной системе есть обзорная РЛС с активной фазированной решеткой с дальностью обнаружения до 24 километров и миллиметровая РЛС 1РС2-1.

Россияне устанавливают "Панцири" на крышах зданий в Москве еще с 2023 года. В частности, ЗРК замечали и на крыше главного здания российского Минобороны.

Ранее сообщалось, что агрессор создает очередное "кольцо" ПВО из "Панцирей" вокруг российской столицы. По имеющейся информации, уже развернуто более 100 таких систем. К тому же на картах российского "Яндекса" ранее скрывали резиденцию Владимира Путина в Валдае, которую также усилили дополнительными системами ПВО.