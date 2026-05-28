Об этом сообщили в Astra.

Смотрите также Оборонцы атаковали авиабазу носителей КАБов в Воронеже: почему этот объект важен для врага

Какие последствия попадания в здание суда?

В Нижнем Новгороде звучала воздушная тревога из-за угрозы ударов беспилотников. Российское Минобороны заявляло о якобы сбитии 62 украинских дронов, в том числе в том регионе.

По данным СМИ, россияне из Советского района, где расположен областной суд, видели дрон, летевший низко, и слышали взрыв. Впоследствии местные обнародовали кадры последствий попадания. В здании повреждены купола и крыша, откуда виднелся дым.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Повреждения российского суда от удара БпЛА: смотрите видео

В Exilenova+ заявили, что БПЛА мог попасть в здание из-за действия РЭБ.

Попадание подтвердил мэр российского города Глеб Никитин. По его словам, в результате инцидента вроде бы никто не пострадал, но судебные заседания перенесли На месте работают оперативные службы.

Последствия недавних атак на Россию

Накануне громко было в российском Воронеже. Вероятно, была атакована вражеская авиабаза "Балтимор". Пострадать могла технически-эксплуатационная часть и стоянка авиатехники. Объект является важным для государства-агрессора, ведь там базируются истребители Су-34 47-го авиаполка. Из них часто бьют КАБами по украинским городам и позициям.

Также 27 мая взрывы прогремели и в других регионах России. Например, в Таганроге могло произойти как минимум два удара. Предварительно сообщалось о пожаре на территории объекта, где враг ремонтирует и обслуживает авиационную технику.