В то же время на карте российского "Яндекса" размыли резиденцию Владимира Путина в Валдае. Об этом рассказала "Радио Свобода".
Как в России усиливают защиту?
Журналисты с помощью OSINT-исследователей исследовали спутниковые снимки московского региона и окружающих областей. Они выяснили, что вокруг российской столицы постепенно формируется дополнительное "кольцо" с ПВО.
На башнях размещают преимущественно именно ЗРК "Панцирь". А первые установки нового "кольца" заметили еще 16 февраля. Тогда эксперты геолокували след от ракеты ПВО под городом Кашира.
По данным издания, с 2023 года для защиты Москвы разместили уже более 100 систем противовоздушной обороны.
ПВО вокруг российской столицы: смотрите карту "Радио Свободы"
Параллельно стало известно, что резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае размыли на российских "Яндекс.Картах". Сделали это перед 9 мая. До этого на спутниковой карте "блюрили" только военные объекты и ВПК России.
Размытое расположение резиденции на карте / Фото "Радио Свободы"
По данным журналистов, территорию вокруг резиденции защитили 25 системами ПВО. Именно там часто живет Алина Кабаева с сыновьями президента России.
Как проходит временное перемирие?
Президент США заявил о временном перемирии в войне Между Россией и Украиной. Оно продлится с 9 по 11 мая и предусматривает обмен пленными 1000 на 1000. В России поддержали предложение, которое, мол, является "результатом предварительного разговора между Трампом и Путиным".
Впоследствии в российском Минобороны цинично обвинили Украину в атаках по позициям оккупантов и других объектах. Зато враг якобы не наносил никаких ударов, добавили россияне.
До этого Украина предлагала свой вариант перемирия с полуночи 6 мая. Владимир Зеленский пообещал, что действия украинских военных будут зеркальные на действия противника. Однако Россия конечно же не сдержала его.