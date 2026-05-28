Про це повідомляє "Агентство.Новости".

Дивіться також Росія продає акції великої компанії через зростаючий дефіцит бюджету

Як відбувався візит Путіна у Казахстан?

Під час візиту російського президента до Астани його кортеж супроводжували посиленими заходами безпеки, зокрема бронетехнікою, військовими та авіацією. На відео видно близько 14 мотоциклів і майже два десятки автомобілів.

Кортеж Путіна в Астані: дивіться відео

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

За оцінкою OSINT-аналітика Кирила Михайлова, серед них був автомобіль "Алан" із позицією для кулеметника на даху. Також помітили авто із конструкцією на даху, імовірно, оснащеною системою радіоелектронної боротьби.

Водночас Михайлов припустив, що також може йтися про спеціальні засоби зв'язку. Пересування Володимира Путіна в Астані також контролював військовий вертоліт, а окремі вулиці перекривали за допомогою бронеавтомобілів.

Згідно з оприлюдненими даними, уздовж маршруту, яким рухався кортеж диктатора, чергували військові у камуфляжі зі зброєю. Раніше Служба державної охорони Казахстану попереджала про тимчасові обмеження руху транспорту.

Посилені заходи безпеки в Астані: дивіться відео

Там пояснювали, що подібних заходів вживають у зв'язку з візитом Володимира Путіна та проведенням засідання Вищої Євразійської економічної ради. На тлі цього також затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова.

Раніше опозиціонер вийшов із плакатом із критикою стосовно Володимира Путіна та словами підтримки України – "Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!". Згодом Марата Жанузакова відпустили додому.

До речі, нещодавно військовий аналітик Massimo Frantarelli повідомив, що у Москві на дахи цивільних будівель, зокрема на бізнес-центрі "Нордстар Тауер", встановлюють нові зенітні ракетні комплекси "Панцирь-СМД-Е".