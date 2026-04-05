Существует ли пенсия без стажа?

Дело в том, что в Украине пенсия не назначается автоматически только по возрасту, ведь ключевым условием является наличие страхового стажа. Именно поэтому вопрос, можно ли получать выплаты без него, остается актуальным для многих граждан, которые работали неофициально или имеют перерывы в трудовой деятельности.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – 23 года, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Заметьте! Если эти требования не выполнены, назначения пенсии или откладывается, или становится невозможным в стандартном формате.

Впрочем, лицо, которое не накопило достаточно лет стажа, может претендовать на социальную помощь, уточнили в ведомстве. В 2026 году базовый размер такой помощи установлен на уровне 2 595 гривен, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Кто рискует остаться без пенсии?

Проблема с оформлением пенсии чаще всего возникает у тех, кто работал без официального оформления. Периоды, за которые не уплачивался единый социальный взнос, не засчитываются в стаж. В результате даже после достижения пенсионного возраста человек может не иметь права на обычную пенсию.

В то же время это не означает полное отсутствие государственной поддержки. Законодательство предусматривает альтернативные механизмы. В частности, можно добровольно уплатить взносы и "докупить" необходимый стаж, подтвердить отдельные периоды работы документально или через суд.

Важно! Такая помощь не является полноценной пенсией. Ее размер значительно ниже и зависит от прожиточного минимума и доходов получателя. Фактически это базовая форма поддержки для тех, кто не смог сформировать страховой стаж.

Можно ли докупить годы стажа в Украине?