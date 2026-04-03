Как проверить, обработал ли ПФУ отсканированную трудовую?

В частности сканированную копию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб-портал может подать как сам работник, так и его страхователь, о чем напомнили в ПФУ.

Читайте также Пенсии уменьшат уже в апреле: кто рискует потерять часть денег

Для проверки трудовой книжки работодателю следует зайти в кабинет страхователя в раздел "Сведения о трудовых отношениях" или работнику – в личный кабинет в раздел "Мои обращения и посмотреть статус обращения.

Каждый статус имеет свое значение:

статус "Выполнено" – сканкопии трудовой книжки обработаны, а данные о трудовых отношениях человека уже актуализированы; статус "Скасовано виконання" означает, что обращение содержит какие-то, поэтому документы нужно повторно подать (ошибки указаны в реквизите "Повідомлення"); любые другие статусы указывают, что обращение находится еще в обработке специалистами Пенсионного фонда.

С 2021 года в Украине ввели электронные трудовые книжки. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Гражданам предоставили пять лет, чтобы перевести данные в "электронный формат" – то есть с 5 февраля 2021 до 10 июня 2026 года.

Важно! Если же человек не выполнит это условие до 10 июня текущего года, то может потерять свой страховой стаж, который нужен для выхода на пенсию и получения выплат.

Что еще следует знать украинцам по трудовым книжкам?