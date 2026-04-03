Як перевірити, чи опрацював ПФУ відскановану трудову?

Зокрема скановану копію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал може подати як сам працівник, так і його страхувальник, про що нагадали у ПФУ.

Для перевірки трудової книжки роботодавцю слід зайти в кабінет страхувальника у розділ "Відомості про трудові відносини" або працівнику – в особистий кабінет у розділ "Мої звернення та подивитись статус звернення.

Кожен статус має своє значення:

статус "Виконано" – сканкопії трудової книжки опрацьовані, а дані про трудові відносини людини вже актуалізовано; статус "Скасовано виконання" означає, що звернення містить якісь, тому документи потрібно повторно подати (помилки вказані в реквізиті "Повідомлення"); будь-які інші статуси вказують, що звернення перебуває ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.

З 2021 року в Україні запровадили електронні трудові книжки. Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Громадянам надали п'ять років, аби перевести дані в "електронний формат" – тобто з 5 лютого 2021 до 10 червня 2026 року.

Важливо! Якщо ж людина не виконає цю умову до 10 червня поточного року, то може втратити свій страховий стаж, який потрібен для виходу на пенсію та отримання виплат.

