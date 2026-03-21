Чому ФОПам можуть не зарахувати стаж?

Про те, як на майбутню пенсію впливає статус особи-підприємця, йдеться на ресурсі "На пенсії".

Дивіться також Що потрібно для відкриття ФОП в Україні – покрокова інструкція

Так, наявність зареєстрованого ФОП – не є підставою для зарахування страхового або пенсійного стажу.

Зауважте! Страховий стаж формується не за статусом підприємця, а за внесками до системи страхування.

А щоб досвід роботи зарахували потрібно:

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

подавати відповідну звітність.

Водночас до 2004 року діяла інша система накопичення та розрахунку стажу. Нині через це деякі категорії пенсіонерів втрачають фактичний стаж.

Тоді не існувало персоніфікованого обліку страхових внесків. Часто підприємці працювали й не знали, що потрібно платити в Пенсійний фонд окремі внески. Також це торкнулося бізнесів:

які працювали за патентом;

які перебували на фіксованому податку;

які сплачували податок без пенсійного внеску.

Важливо! Раніше основний (фіксований) податок не завжди містив вклад до Пенсійного фонду. Тобто внески ніяк не вплинули на нарахування пенсії. Для цього не було підстави, бо ПФУ не отримував своєї частки з загального податку.

Пільги на сплату податків теж призвели до втрати страхового стажу. Йдеться про такі "бонуси":

нульова сплата ЄСВ у 2000-х роках;

сплатта половини внеску;

карантинні пільги під час COVID-19;

пільги під час воєнного стану для підприємців-службовців.

У цих прикладах держава пропонувала повністю або частково не сплачувати ЄСВ. З економічної думки в тому моменті це, мабуть, було сприятливим рішенням для бізнесів.

Однак якщо аналізувати вплив на майбутнє: немає сплати ЄСВ, з нього немає внеску до Пенсійного фонду, а отже – немає стажу для пенсії.

Що відомо про роботу бізнесу у 2026 році?

На вимогу МВФ в Україні потрібно встановити ПДВ для бізнесів з оборотом понад 1 мільйон гривень. Хоча Верховна Рада ще не голосувала за оновлення для ФОПів, уже зараз закриття бізнесів – непоодинокий випадок. Це пов'язано з тим, що для ФОПів програма може стати збитковою.

Нардеп Ярослав Железняк написав, за попередніми оцінками, після запровадження ініціативи бюджет України отримає додаткові 20 мільярдів гривень. Водночас на думку самого політика значення перебільшені.

Якщо законопроєкт з вимогою МВФ приймуть – це означатиме, що з 1 січня 2027 року бізнес має працювати за новими алгоритмами.

Система впаде та і людей треба довго вчити,

– зазначив Железняк.

Він додав, що новий закон про податок – це суттєві зміни для 252 тисяч підприємців. І якщо врахувати кількість бізнесів, які треба "перенавчати" – це технічно дуже складний процес.

Що ще потрібно знати про податки для бізнесів?