Почему ФЛП могут не засчитать стаж?

О том, как на будущую пенсию влияет статус лица-предпринимателя, говорится на ресурсе "На пенсии".

Так, наличие зарегистрированного ФЛП – не является основанием для зачисления страхового или пенсионного стажа.

Заметьте! Страховой стаж формируется не по статусу предпринимателя, а по взносам в систему страхования.

А чтобы опыт работы засчитали нужно:

уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ);

подавать соответствующую отчетность.

В то же время до 2004 года действовала другая система накопления и расчета стажа. Сейчас из-за этого некоторые категории пенсионеров теряют фактический стаж.

Тогда не существовало персонифицированного учета страховых взносов. Часто предприниматели работали и не знали, что нужно платить в Пенсионный фонд отдельные взносы. Также это коснулось бизнесов:

которые работали по патенту;

которые находились на фиксированном налоге;

которые платили налог без пенсионного взноса.

Важно! Ранее основной (фиксированный) налог не всегда содержал вклад в Пенсионный фонд. То есть взносы никак не повлияли на начисление пенсии. Для этого не было основания, потому что ПФУ не получал своей доли с общего налога.

Льготы на уплату налогов тоже привели к потере страхового стажа. Речь идет о таких "бонусах":

нулевая уплата ЕСВ в 2000-х годах;

уплата половины взноса;

карантинные льготы во время COVID-19;

льготы во время военного положения для предпринимателей-служащих.

В этих примерах государство предлагало полностью или частично не платить ЕСВ. С экономической мысли в том моменте это, видимо, было благоприятным решением для бизнесов.

Однако если анализировать влияние на будущее: нет уплаты ЕСВ, с него нет взноса в Пенсионный фонд, а значит – нет стажа для пенсии.

Что известно о работе бизнеса в 2026 году?

По требованию МВФ в Украине нужно установить НДС для бизнесов с оборотом более 1 миллиона гривен. Хотя Верховная Рада еще не голосовала за обновление для ФОПов, уже сейчас закрытие бизнесов – не единичный случай. Это связано с тем, что для ФОПов программа может стать убыточной.

Нардеп Ярослав Железняк написал, по предварительным оценкам, после введения инициативы бюджет Украины получит дополнительные 20 миллиардов гривен. В то же время по мнению самого политика значения преувеличены.

Если законопроект с требованием МВФ примут – это будет означать, что с 1 января 2027 года бизнес должен работать по новым алгоритмам.

Система упадет да и людей надо долго учить,

– отметил Железняк.

Он добавил, что новый закон о налоге – это существенные изменения для 252 тысяч предпринимателей. И если учесть количество бизнесов, которые надо "переучивать" – это технически очень сложный процесс.

