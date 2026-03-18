Что известно о фейковых письмах ФЛП?

Такие письма не имеют никакого отношения к официальной организации, сообщили в Государственной налоговой службе.

Их рассылают мошенники с чужих адресов, а внутри – опасные вложения или ссылки. Если открыть файл, можно легко "подхватить" вирус и фактически открыть доступ к своему компьютеру посторонним людям.

Есть простой способ проверить подлинность: официальная почта налоговой всегда имеет домен @tax.gov.ua. Основной адрес – post@tax.gov.ua. Если видите любые другие варианты – это почти наверняка подделка.

Отдельный тревожный сигнал – вложения:

Чаще всего мошенники прячут вирусы в файлах форматов .pdf,.zip,.rar или даже .exe и .scr;

Они специально делают вид, что это важные документы, чтобы заставить человека открыть файл.

На самом же деле в таких вложениях часто "зашиты" программы, которые дают злоумышленникам удаленный доступ к вашему устройству.

Чтобы не попасть на крючок, стоит придерживаться базовых правил безопасности:

Не открывать файлы из подозрительных писем; Всегда проверять, с какого адреса пришло сообщение; Не доверять даже знакомым контактам без дополнительной проверки.

Что делать, когда приходит письмо о налоговом долге?

Предприниматели могут получать письма о задолженности, однако данные в них могут быть устаревшими или неточными, говорит налоговый консультант Михаил Смокович.

Отправляют письма в электронке, массовой рассылкой. Сообщают о наличии налогового долга. Такое информирование – это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили – заходим в кабинет плательщика и проверяем,

– говорит Смокович.

Такой долг может быть начислен, если предприниматель не оплатил:

ЕСВ;

единый налог;

или другой налог.

Чтобы выяснить реальное положение дел, стоит зайти в электронный кабинет налогоплательщика. Именно там можно увидеть актуальную информацию: есть ли задолженность, переплата или все уплачено вовремя:

В кабинете отображается полная история движения средств и все начисления.

Далее нужно проверить расчеты с бюджетом: выбрать конкретный налог, просмотреть баланс, наличие переплат или долга.

