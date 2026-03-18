Что известно о фейковых письмах ФЛП?
Такие письма не имеют никакого отношения к официальной организации, сообщили в Государственной налоговой службе.
Их рассылают мошенники с чужих адресов, а внутри – опасные вложения или ссылки. Если открыть файл, можно легко "подхватить" вирус и фактически открыть доступ к своему компьютеру посторонним людям.
Есть простой способ проверить подлинность: официальная почта налоговой всегда имеет домен @tax.gov.ua. Основной адрес – post@tax.gov.ua. Если видите любые другие варианты – это почти наверняка подделка.
Отдельный тревожный сигнал – вложения:
- Чаще всего мошенники прячут вирусы в файлах форматов .pdf,.zip,.rar или даже .exe и .scr;
- Они специально делают вид, что это важные документы, чтобы заставить человека открыть файл.
- На самом же деле в таких вложениях часто "зашиты" программы, которые дают злоумышленникам удаленный доступ к вашему устройству.
Чтобы не попасть на крючок, стоит придерживаться базовых правил безопасности:
- Не открывать файлы из подозрительных писем;
- Всегда проверять, с какого адреса пришло сообщение;
- Не доверять даже знакомым контактам без дополнительной проверки.
Что делать, когда приходит письмо о налоговом долге?
Предприниматели могут получать письма о задолженности, однако данные в них могут быть устаревшими или неточными, говорит налоговый консультант Михаил Смокович.
Отправляют письма в электронке, массовой рассылкой. Сообщают о наличии налогового долга. Такое информирование – это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили – заходим в кабинет плательщика и проверяем,
– говорит Смокович.
Такой долг может быть начислен, если предприниматель не оплатил:
- ЕСВ;
- единый налог;
- или другой налог.
Чтобы выяснить реальное положение дел, стоит зайти в электронный кабинет налогоплательщика. Именно там можно увидеть актуальную информацию: есть ли задолженность, переплата или все уплачено вовремя:
- В кабинете отображается полная история движения средств и все начисления.
- Далее нужно проверить расчеты с бюджетом: выбрать конкретный налог, просмотреть баланс, наличие переплат или долга.
Что нужно знать о налогах и ведении ФЛП в Украине?
ФЛП должны уплатить налоги, включая военный сбор и единый налог, до 20 марта 2026 года. До 16 марта нужно было подать заявление на изменение или отказ от упрощенной системы налогообложения, а декларацию за 2025 год – до 30 апреля.
ФЛП в Украине можно самостоятельно открыть онлайн через портал Дія, выбрав систему налогообложения и КВЭДы. Специалисты советуют регистрировать КВЭДы "с запасом", а для малого бизнеса – упрощенную систему налогообложения.
ФЛП на упрощенной системе налогообложения должны следить за годовыми лимитами дохода, которые отличаются для каждой группы. Превышение лимита дохода приводит к уплате 15% налога с превышения, возможного перевода на другую группу или общую систему.
ФЛП могут оштрафовать на 10 минимальных зарплат за каждого неоформленного работника при первой проверке. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 30 минимальных зарплат, что равно 259 410 гривен в 2026 году.