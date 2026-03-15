Какие штрафы для ФЛП за неоформленного работника?

Основные наказания предусмотрены трудовым законодательством, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Если инспекторы впервые находят работника без официального оформления, штраф составляет 10 минимальных зарплат:

  • В 2026 году минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 гривен;
  • Поэтому сумма штрафа равна 86 470 гривен за каждого работника, который работает без трудового договора.
  • Кроме санкций по трудовому законодательству, существует еще административная ответственность: она предусматривает штраф от 8 500 до 17 000 гривен.

Для ФЛП на упрощенной системе есть небольшое послабление: во время первой проверки инспекторы иногда ограничиваются лишь предупреждением. Но это не означает, что предприниматель вообще избежит финансовых последствий.

Какой штраф за повторное нарушение?

Если в течение года инспекторы снова обнаружат неоформленных работников, штраф значительно возрастает. В таком случае предпринимателю придется заплатить 30 минимальных зарплат за каждого работника. В 2026 году это составляет 259 410 гривен.

На практике иногда случается такая ситуация: инспекторы фиксируют нарушения, делают предупреждение и покидают предприятие. После этого предприниматель начинает срочно оформлять персонал – ищет бухгалтера или готовит документы.

Но если проверка возвращается уже на следующий день и снова находит тех же неоформленных работников, это считается повторным нарушением. Поэтому даже несколько дней задержки с официальным оформлением сотрудников могут обернуться для бизнеса очень большими финансовыми потерями.

Что надо знать о налогах и штрафах для ФЛП в Украине?

  • ФЛП на упрощенной системе налогообложения должны следить за годовыми лимитами дохода, которые отличаются для каждой группы. Превышение лимита дохода приводит к уплате 15% налога с превышения, возможного перевода на другую группу или общую систему.

  • Верховная Рада не приняла законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ, известный как "налог на OLX". Финансовый аналитик Андрей Шевчишин положительно оценил законопроект, который предусматривает автоматический обмен информацией о доходах через интернет-платформы.

  • ФЛП получают уведомления о налоговой задолженности, которые могут содержать устаревшие данные, что следует проверить. ФЛП отвечает за долги всем своим имуществом, но закон защищает единственное жилье, если оно является местом постоянного проживания и не превышает социальные нормы площади.