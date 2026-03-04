Почему ФЛП приходят письма о налоговом долге?

Предприниматели могут получать письма о задолженности, однако данные в них могут быть устаревшими или неточными, говорит налоговый консультант Михаил Смокович.

Смотрите также Бум украинского бизнеса: сколько ФЛП открыли украинцы в Польше

Отправляют письма в электронке, массовой рассылкой. Сообщают о наличии налогового долга. Такое информирование – это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили – заходим в кабинет плательщика и проверяем,

– говорит Смокович.

Как ФЛП проверить, есть ли долг?

Такой долг может быть начислен, если предприниматель не оплатил:

ЕСВ;

единый налог;

или другой налог.

Чтобы выяснить реальное положение дел, стоит зайти в электронный кабинет налогоплательщика. Именно там можно увидеть актуальную информацию: есть ли задолженность, переплата или все уплачено вовремя:

В кабинете отображается полная история движения средств и все начисления.

Далее нужно проверить расчеты с бюджетом: выбрать конкретный налог, просмотреть баланс, наличие переплат или долга.

Могут ли у ФЛП забрать жилье за долги?

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо-предприниматель отвечает за долги, которые возникли из-за предпринимательской деятельности, всем имуществом, которое ему принадлежит.

Поэтому если у предпринимателя возникает налоговый долг, долг перед банком, контрагентами или есть решение суда о взыскании денег, ответственность может распространяться не только на бизнес-счета или оборудование, но и на личные деньги, авто, недвижимость и другое имущество.

В то же время закон предусматривает минимальную защиту жилья. Есть определенный перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание. К нему может принадлежать единственное жилье должника, если оно является местом постоянного проживания и не превышает установленные социальные нормы площади.

Как налоговая взимает долги ФЛП?