Украинский бизнес в Польше: сколько компаний открыли?
Украинцы зарегистрировали в Польше 90 тысяч ФЛП и 20 тысяч акционерных обществ, пишет "Интерфакс-Украина".
Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый рассказал, что таким образом украинцы научились юридическим нюансам ведения бизнеса в ЕС.
Многие украинцы уже готовы к этому, чтобы пользоваться европейской поддержкой и предпринимательством ЕС в Польше. Эти люди уже умеют работать в тех юридических обстоятельствах, которые касаются Европейского Союза, потому что Польша есть в Европейском Союзе. Это уже наше общее большое достижение,
– говорит Чажастый.
По его словам, со своей стороны Польша может гарантировать Украине стройматериалы для восстановления или развития инфраструктуры.
Мы имеем европейские знания по использованию европейских ресурсов, имеем такие структуры и бюрократию, которые могут это реализовать или помогать вам в реализации таких проектов. А конкретные цифры и суммы будут уже на уровне правительств,
– подчеркнул он.
Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?
Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:
- в Польше – 900 тысяч украинцев;
- в Германии – 295 тысяч;
- в Чехии – около 390 тысяч.
Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.
О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:
- в ВВП Польши – 2,7%;
- Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.
Где украинцы в Польше зарабатывают больше всего?
Средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в сентябре 2025 года составляла 8 750 злотых брутто, что превышает 100 тысяч гривен.
Быстрее всего зарплаты растут в промышленных отраслях, таких как производство компьютеров, электроники, транспортного оборудования и машиностроения.