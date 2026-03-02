Украинский бизнес в Польше: сколько компаний открыли?

Украинцы зарегистрировали в Польше 90 тысяч ФЛП и 20 тысяч акционерных обществ, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Тысячи ФЛП массово регистрируют на один номер телефона: где используют такую схему

Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый рассказал, что таким образом украинцы научились юридическим нюансам ведения бизнеса в ЕС.

Многие украинцы уже готовы к этому, чтобы пользоваться европейской поддержкой и предпринимательством ЕС в Польше. Эти люди уже умеют работать в тех юридических обстоятельствах, которые касаются Европейского Союза, потому что Польша есть в Европейском Союзе. Это уже наше общее большое достижение,

– говорит Чажастый.

По его словам, со своей стороны Польша может гарантировать Украине стройматериалы для восстановления или развития инфраструктуры.

Мы имеем европейские знания по использованию европейских ресурсов, имеем такие структуры и бюрократию, которые могут это реализовать или помогать вам в реализации таких проектов. А конкретные цифры и суммы будут уже на уровне правительств,

– подчеркнул он.

Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Где украинцы в Польше зарабатывают больше всего?