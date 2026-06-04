Что известно о разоблачении уклонения от уплаты налогов?
Речь идет о сумме почти 22 миллиона гривен, сообщили в БЭБ.
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По версии следствия, в период 2018 – 2023 годов, находясь на упрощенной системе налогообложения, ФЛП превысил допустимый лимит дохода и не перешел на общую систему налогообложения, как того требует закон.
Кроме того, как отмечается, он не зарегистрировался плательщиком налога на добавленную стоимость и не подавал налоговые декларации по НДС, несмотря на имеющиеся основания для этого. Своими действиями бизнесмен, вероятно, вызвал непоступление в бюджет 21,8 миллиона гривен.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УК Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Какие лимиты для ФЛП в Украине?
Для каждой группы единого налога установлены четкие годовые ограничения, пишут "Новости. LIVE".
По правилам Налогового кодекса, в 2026 году действуют такие предельные суммы дохода:
- ФЛП 1 группы – до 1 444 049 гривен в год;
- ФЛП 2 группы – до 7 211 598 гривен;
- ФЛП 3 группы – до 10 091 049 гривен.
Если предприниматель зарабатывает больше разрешенного, придется заплатить 15% налога с суммы превышения. Кроме того, ФЛП могут перевести на другую группу или вообще на общую систему налогообложения.
Какие еще схемы разоблачает БЭБ?
Детективы Бюро экономической безопасности обнаружили схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass через 530 ФЛП, что привело к потерям бюджета более 38,6 миллионов гривен. Правоохранители провели 23 обыска в пяти областях, изъяв информацию, касающуюся деятельности более 530 ФЛП, которые использовались для "дробления бизнеса".
Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.
Детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство фальсифицированного кофе, проведя 22 обыска и изъяв имущества на около 20 миллионов гривен. Контрафактный кофе изготавливали и продавали через интернет-магазины, мессенджеры и кафе, используя фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.