Що відомо про викриття ухилення від сплати податків?

Йдеться про суму майже 22 мільйони гривень, повідомили в БЕБ.

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За версією слідства, в період 2018 – 2023 років, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ФОП перевищив допустимий ліміт доходу та не перейшов на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон.

Крім того, як зазначається, він не зареєструвався платником податку на додану вартість і не подавав податкові декларації з ПДВ, попри наявні підстави для цього. Своїми діями бізнесмен, ймовірно, спричинив ненадходження до бюджету 21,8 мільйона гривень.

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Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Які ліміти для ФОП в Україні?

Для кожної групи єдиного податку встановлені чіткі річні обмеження, пишуть "Новини. LIVE".

За правилами Податкового кодексу, у 2026 році діють такі граничні суми доходу:

ФОП 1 групи – до 1 444 049 гривень на рік;

ФОП 2 групи – до 7 211 598 гривень;

ФОП 3 групи – до 10 091 049 гривень.

Якщо підприємець заробляє більше дозволеного, доведеться заплатити 15% податку з суми перевищення. Крім того, ФОП можуть перевести на іншу групу або взагалі на загальну систему оподаткування.

Які ще схеми викриває БЕБ?