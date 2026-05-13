Что известно о производстве поддельного кофе на Киевщине?

Нарушения разоблачили на Киевщине, сообщили в Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, организаторы наладили полный цикл изготовления контрафактного кофе – от обжарки и фасовки до упаковки кофе в брендовые упаковки. Реализовывали подделки через интернет-магазины, маркетплейсы и кофейни в разных регионах Украины.

Подделки, вероятно, сбывали по всей Украине через интернет-магазины, мессенджеры, кафе и почтовые сервисы.

Фактически фигуранты наносили логотипы известных компаний на продукцию сомнительного происхождения и продавали ее как оригинальную, рассказал директор БЭБ Александр Цивинский.

Торговая марка – это не "просто наклейка на пачке". Это репутация, доверие потребителя, контроль качества и долголетняя работа бизнеса. И когда кто-то наносит чужой бренд на неизвестное содержимое – это не "предприимчивость", а банальное воровство и риск для людей. Особенно когда этот "эспрессо" обжаривается в подпольном цехе между коробками и фантазиями о легком заработке,

– говорит Цивинский.

Как работала схема?

В складских помещениях подозреваемые, вероятно, обустроили подпольные цеха, где обжаривали, фасовали и паковали кофе под логотипами известных брендов.

Для получения оплат участники схемы могли использовать фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.

Подделку рекламировали в соцсетях и мессенджерах, заказ рассылали почтовыми сервисами.

Известно, что ранее фигуранты официально сотрудничали с правообладателем торговой марки. Однако после завершения контракта в 2021 году они, вероятно, продолжили использовать бренд незаконно.

В БЭБ установили, что поддельная продукция не проходила никакого контроля качества и могла представлять угрозу для здоровья потребителей. Во время обысков детективы изъяли производственное оборудование, полиграфические материалы, тысячи упаковок готовой продукции, сырье и тому подобное. Ориентировочная стоимость имущества составляет почти 20 миллионов гривен.

Что это значит?

Ситуация в очередной раз демонстрирует масштабы теневого рынка продуктов в Украине. Контрафактная продукция не только создает риски для здоровья потребителей, но и:

наносит ущерб легальному бизнесу;

уменьшает налоговые поступления;

подрывает доверие к брендам;

стимулирует развитие нелегальной торговли.

Особенно опасно то, что поддельную продукцию активно продавали через популярные онлайн-площадки и соцсети, где покупателям сложнее проверить происхождение товара.

Что известно об убытках от теневого рынка кофе в Украине?

Около 50% кофе, который потребляют украинцы, находится вне легального оборота. Об этом сообщил председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

Во время расчета приблизительных убытков речь шла о 7 миллиардах гривен. По его словам, среднее потребление кофе в Украине составляет около 3,5 килограммов на человека в год. В итоге это дает примерно 85 – 105 тысяч тонн продукции ежегодно. В то же время официальный импорт значительно меньше – лишь около 49 тысяч тонн.

Такая разница, фактически, и формирует теневой сегмент рынка. Так, по оценке депутата, "каждая вторая чашка кофе" может быть или контрабандной, или поддельной, или такой, с которой не уплачены налоги.

Сверхдоходным подвидом этой преступной деятельности является подделка известных брендов. На этом специализируются целые организованные преступные группы. Они жарят кофе и пакуют в пакеты известных брендов. И эта продукция тогда увеличивается в цене,

– говорит нардеп.

Какие схемы использует бизнес?

Эксперт Геннадий Капралов в комментарии 24 Канала рассказал, что в контексте кофейного рынка более корректно говорить о более широком явлении – нарушение таможенного и налогового законодательства.

Сейчас бизнес использует несколько наиболее распространенных схем обхода таможенного контроля:

Недекларирование или "черный" импорт. Декларирование кофе под видом других товаров (например, цикория или пищевых добавок). Переупаковка продукции после ввоза под известные торговые марки. "Дробление бизнеса" и продажа продукции через сеть ФЛП, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Занижение таможенной стоимости, когда импортер подает документы с фиктивными ценами, значительно ниже рыночных.

Геннадий Капралов Адвокат Вследствие таких схем государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен налоговых поступлений. В то же время кроме экономических убытков, возникает угроза для здоровья населения: на рынок может попадать продукция сомнительного качества или с истекшим сроком годности, которая после обработки и переупаковки реализуется под видом продукции премиум-сегмента. Такие практики значительно подрывают добросовестную конкуренцию на рынке.

В то же время эксперт Андрей Шабельников считает, что то, что происходит на рынке кофе, – это не просто отдельные нарушения, а системная проблема, которая реально бьет по легальному бизнесу.

Если посмотреть на ситуацию глазами "белого" бизнеса, становится понятно, насколько разные условия игры. Легальный импортер обязан:

задекларировать объективную таможенную стоимость товара;

уплатить соответствующую ввозную пошлину;

уплатить 20% налога на добавленную стоимость;

пройти фитосанитарный контроль;

обеспечить прослеживаемость происхождения зерна и соблюдать условия хранения.

Зато теневой сектор откровенно игнорирует эти правила игры, превращая нарушение закона в свое главное конкурентное преимущество. Для легального бизнеса такая ситуация является фатальной: предприниматель, который содержит штат, платит налоги и аренду, физически не может конкурировать с фальсификатом, который реализуется втрое дешевле.

Андрей Шабельников Председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Главный риск для легального сегмента заключается в том, как именно государство реагирует на подобные публичные заявления. Традиционно громкие новости о контрабанде становятся триггером для массовых проверок. Однако контролирующим органам – налоговой службе или Госпродпотребслужбе – значительно легче прийти с инспекцией в зарегистрированную кофейню в центре города или официального импортера, чем искать законспирированные подпольные цеха в промзонах.

