Что известно о разоблачении подпольного производства табака для кальяна?

По версии следствия, к этой схеме были причастны жители сразу двух регионов– Волынской и Львовской областей, сообщили в БЕБ.

Для "бизнеса" они, вероятно, обустроили складские помещения, которые превратили в полноценную фабрику. Там было все необходимое оборудование– от подготовки сырья к фасовке готового продукта.

Работали в этом цехе наемные люди, но официально их никто не оформлял. Фактически– классическая теневая схема без налогов и контроля

Особое внимание организаторы уделили продвижению товара. Для этого они могли привлекать блоггеров и активно использовали маркетинг., чтобы быстро находить покупателей и сбывать продукцию большими партиями.

Во время обысков правоохранители наткнулись на впечатляющие объемы.

Изъяли более 22 тысяч упаковок кальянного табака– это около 2, 2 тонны готового продукта. На складах хранилось еще примерно 3 тонны сырья, а также различные ароматизаторы, добавки, упаковка и производственное оборудование.

По предварительным оценкам, вся "теневая продукция" тянет более чем на 8 миллионов гривен. На все изъятое имущество уже наложен арест.

Следствие продолжается. Дело было открыто по статье о незаконном изготовлении и хранении подакцизных товаров. Правоохранители устанавливают всех, кто был причастен к организации этого подпольного производства.

Как будет расти цена на сигареты в Украине?

Увеличение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле прибавляют к цене пачки 8– 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут проходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За 2025 год у нас уже около 80 евро, 2026 год– 86 евро, 2027 год– около 90 и на 28 мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1, 1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, Акциз автоматически растет на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый последующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15– 20 гривен.

От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не больше, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,

– предполагает эксперт.

