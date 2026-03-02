Сколько массовых номеров среди ФЛП есть в Украине?

По данным Единого госреестра, более 3,3 тысячи номеров одновременно "закреплены" по меньшей мере за пятью ФЛП, пишет Опендатабот.

Среди компаний таких контактов еще больше – 8,9 тысяч. А более 3 тысяч номеров вообще универсальные: ими пользуются и минимум пять компаний, и пять предпринимателей одновременно.

Если один и тот же телефон указывают пять и более ФЛП – его считают массовым. Абсолютный рекорд – номер, к которому "привязаны" 1 549 активных ФОПов. Второе место – 786 предпринимателей, третье – 773. Фактически один контакт может объединять сотни формально независимых бизнесов:

Чаще всего такие контакты используют в розничной торговле – 2 013 номеров.

В оптовой торговле их 963, в ИТ – 922, в сфере HoReCa – 787, в недвижимости – 617.

И это без учета того, что один номер может одновременно фигурировать в разных сферах бизнеса.

Где больше всего массовых номеров у ФЛП

К слову, за 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, а каждый восьмой из них – работал в Киеве.

Интересно, что почти половина закрытий приходится на нишу торговли, в частности треть – на розничную торговлю (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет.

Еще 16 909 ФЛП прекратили свою работу в сфере оптовой торговли – средняя продолжительность их деятельности лишь незначительно превышает год.

С большим отрывом вторыми по количеству закрытий стали айтишники – 28 668 или каждый девятый предприниматель, закрывшийся в прошлом году. В то же время они относятся к так называемым предпринимателям-"долгожителям" – 3 года 11 месяцев.

