Сколько массовых номеров среди ФЛП есть в Украине?
По данным Единого госреестра, более 3,3 тысячи номеров одновременно "закреплены" по меньшей мере за пятью ФЛП, пишет Опендатабот.
Среди компаний таких контактов еще больше – 8,9 тысяч. А более 3 тысяч номеров вообще универсальные: ими пользуются и минимум пять компаний, и пять предпринимателей одновременно.
Если один и тот же телефон указывают пять и более ФЛП – его считают массовым. Абсолютный рекорд – номер, к которому "привязаны" 1 549 активных ФОПов. Второе место – 786 предпринимателей, третье – 773. Фактически один контакт может объединять сотни формально независимых бизнесов:
- Чаще всего такие контакты используют в розничной торговле – 2 013 номеров.
- В оптовой торговле их 963, в ИТ – 922, в сфере HoReCa – 787, в недвижимости – 617.
И это без учета того, что один номер может одновременно фигурировать в разных сферах бизнеса.
Где больше всего массовых номеров у ФЛП / инфографика Опендатабот
К слову, за 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, а каждый восьмой из них – работал в Киеве.
Интересно, что почти половина закрытий приходится на нишу торговли, в частности треть – на розничную торговлю (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет.
Еще 16 909 ФЛП прекратили свою работу в сфере оптовой торговли – средняя продолжительность их деятельности лишь незначительно превышает год.
С большим отрывом вторыми по количеству закрытий стали айтишники – 28 668 или каждый девятый предприниматель, закрывшийся в прошлом году. В то же время они относятся к так называемым предпринимателям-"долгожителям" – 3 года 11 месяцев.
Что нужно знать о правилах и налогах для ФЛП в Украине?
Единый налог в рамках упрощенной системы налогообложения предусматривает упрощенный учет и отчетность для предпринимателей. В отдельных случаях для ФОПа могут применить повышенную ставку единого налога (15%). Это бывает, когда он превысил предельный доход, к примеру.
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп повысился в 2026 году, стали известны новые суммы. Это 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).
До 2027 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения не будут обязательно плательщиками НДС. С 1 января 2027 года регистрация как плательщика НДС может стать обязательной, если их годовые доходы превышают 1 миллион гривен. Лимит могут изменить на 2 или 4 миллиона