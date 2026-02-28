Кто может получить грант на собственное дело?

О том, как правительство помогает бизнесу, говорится в материале Фактов.

Смотрите также Всего одна ошибка: когда ФЛП могут лишить "упрощенки"

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Порядок предоставления микрогрантов для начала или развития бизнеса.

В частности, обновления касаются государственной программы "Собственное Дело" и предусматривают увеличенное финансирование для тех, кто планирует начать собственный бизнес.

Новые размеры микрогрантов:

100 тысяч гривен – без условия создания рабочих мест;

200 тысяч гривен – за одно созданное рабочее место;

300 тысяч гривен – за два рабочих места;

200 тысяч гривен – для молодежи в возрасте 18 – 25 лет.

Важно! Центры занятости готовы предоставить менторскую поддержку и сопровождение молодым предпринимателям, которые готовятся открыть собственное дело.

Для предпринимателей с опытом, которые имеют зарегистрированный ФЛП, создали рабочие места и платят налоги – государство предлагает дополнительную денежную поддержку. Речь идет о одноразовом микрогрант и еще одном дополнительном.

Какие изменения предусматривает постановление для военных?

Обновленное постановление имеет отдельные правила для семей УБД и действующих военных. Для них возможно:

приостановление обязательств по гранту в случае мобилизации или плена, уточнены правила возврата неиспользованных средств;

расширение круга получателей грантов – родители и совершеннолетние дети участников боевых действий также могут получить финансовую поддержку;

увеличение максимальных сумм грантов для членов семей погибших или умерших защитников с 500 тысяч гривен до 1 миллиона гривен при условии создания четырех рабочих мест.

Обратите внимание! Грант доступен только ФЛП, зарегистрированным не менее 12 месяцев.

Что еще нужно знать о грантовой поддержке бизнеса?

Так, на портале на портале Дия.Бизнес отмечается, что за более чем 3 года действия "Собственного Дела" к программе присоединилось более, чем 28 тысяч украинских предпринимателей.

Они создали более, чем 51 тысячу рабочих мест, а общая сумма выплаченных государством грантов составила более чем 51 тысячу рабочих мест а общая сумма выплаченных государством грантов составила более 5 миллиардов гривен.

Инициативу реализуют благодаря ПриватБанку, Ощадбанку и Сенс Банку.

Микрогранты созданы для тех, кто действует. Поддержка доходит до людей, которые создают рабочие места, платят налоги и развивают собственное дело – от малого производства до креативного бизнеса,

– отметил заместитель министра экономики Александр Циборт.

В частности он отметил, что в военное время программа дает гибкость и возможности для развития.

Что еще известно об открытии собственного дела в 2026 году?