Хто може отримати грант на власну справу?

Про те, як уряд допомагає бізнесу, йдеться в матеріалі Фактів.

З 1 січня 2026 року набули чинності зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування або розвитку бізнесу.

Зокрема оновлення стосуються державної програми "Власна Справа" і передбачають збільшене фінансування для тих, хто планує започаткувати власний бізнес.

Нові розміри мікрогрантів:

100 тисяч гривень – без умови створення робочих місць;

200 тисяч гривень – за одне створене робоче місце;

300 тисяч гривень – за два робочих місця;

200 тисяч гривень – для молоді віком 18 – 25 років.

Важливо! Центри зайнятості готові надати менторську підтримку та супровід молодим підприємцям, які готуються відкрити власну справу.

Для підприємців із досвідом, які мають зареєстрований ФОП, створили робочі місця та сплачують податки – держава пропонує додаткову грошову підтримку. Йдеться про одноразовий мікрогрант та ще один додатковий.

Які зміни передбачає постанова для військових?

Оновлена постанова має окремі правила для сімей УБД та чинних військових. Для них можливе:

призупинення зобов'язань за грантом у разі мобілізації або полону, уточнено правила повернення невикористаних коштів;

розширення кола отримувачів грантів – батьки та повнолітні діти учасників бойових дій також можуть отримати фінансову підтримку;

збільшення максимальних сум грантів для членів сімей загиблих або померлих захисників з 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень за умови створення чотирьох робочих місць.

Зауважте! Грант доступний лише ФОП, зареєстрованим щонайменше 12 місяців.

Що ще потрібно знати про грантову підтримку бізнесу?

Так, на порталі Дія.Бізнес зазначається, що за понад 3 роки дії "Власної Справи" до програми долучилося більше, ніж 28 тисяч українських підприємців.

Вони створили більше, ніж 51 тисячу робочих місць, а загальна сума виплачених державою грантів склала понад 5 мільярдів гривень.

Ініціативу реалізують завдяки ПриватБанку, Ощадбанку та Сенс Банку.

Мікрогранти створені для тих, хто діє. Підтримка доходить до людей, які створюють робочі місця, платять податки й розвивають власну справу – від малого виробництва до креативного бізнесу,

– зазначив заступник міністра економіки Олександр Циборт.

Зокрема він зазначив, що у воєнний час програма дає гнучкість та можливості для розвитку.

Що ще відомо про відкриття власної справи у 2026 році?