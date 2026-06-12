5, 10 чи 25%: що пропонують робити при різних рівнях безробіття?

У компанії допускають, що автоматизація може призвести до значного скорочення робочих місць, тому вже зараз закладають 350 мільйонів доларів на пошук рішень і підтримку економіки, пише Gizmodo.

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Ми не прагнемо до скорочення робочих місць. Ми працюємо над тим, щоб запобігти цьому або мінімізувати його. Певний рівень скорочення, хоча ми не можемо сказати, наскільки, може бути невід’ємним наслідком технології, і наш обов’язок – підготуватися до нього та відреагувати на нього,

– пояснили в Anthropic.

Відомо, що компанія має три різні пропозиції: одна для світу з 5% безробіття, одна з 10% безробіття та одна з так званим "безпрецедентним безробіттям" у 25%:

Поточний рівень безробіття становить 4,3%.

Востаннє безробіття ненадовго перевищувало 10% у 2020 році під час пандемії COVID-19, потім у 2009 році.

А найвищий рівень безробіття у 20-му столітті був під час Великої депресії, коли рівень безробіття досяг 25% у 1933 році.

У разі помірного погіршення ситуації компанія пропонує зосередитися на підтримці працівників та їхній адаптації до нових умов.

Серед ключових заходів:

Розширення спеціальних інвестиційних рахунків для громадян; Додаткові можливості для молоді; Гранти на перекваліфікацію; Реформа професійного ліцензування; Страхування заробітної плати; Стимули для бізнесу, який перенавчатиме працівників замість звільнення.

У своїй статті компанія пояснює , що незрозуміло, чи будуть перебої в роботі "тимчасовим шоком" чи "тривалою реструктуризацією, за якої попит на людську працю значно та постійно знижується".

Але в будь-якому разі Anthropic каже, що щось потрібно робити. У сценарії з 10% пріоритетом насамперед ставлять розширення страхування на випадок безробіття, яке можуть доповнити галузевою підтримкою перехідного періоду та задоволенням основних потреб.

За найжахливішої ситуації з "безпрецедентним безробіттям", що, ймовірно, означає рівень понад 25%, Anthropic вважає, що для значної частини робочої сили буде потрібне "заміщення доходу".

Нам знадобляться нові джерела податкових надходжень та нові способи їх широкого розподілу, що може включати базовий дохід, моделі суверенного багатства та механізми розподілу акцій,

– пояснює компанія.

Звідки братимуть гроші?

У компанії вже аналізують можливі джерела фінансування таких програм. Серед варіантів називають:

підвищення податку на приріст капіталу;

податки на споживання;

спеціальні збори за використання штучного інтелекту;

так звані цифрові дивіденди від технологічного сектору.

Anthropic пояснює, що план орієнтований на США, оскільки вони є американською компанією, але принципи є глобальними. Водночас компанія поки не підтримує жодне конкретне рішення для найгіршого сценарію та продовжує дослідження.

Ми сподіваємося обміркувати ці питання з урядами всього світу та включити їх до порядку денного на саміті G7 та майбутньому саміті зі штучного інтелекту в Женеві,

– заявили в компанії.

Які професії не замінить ШІ?