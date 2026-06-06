Які професії не замінить ШІ?

За словами Альтмана, вплив ШІ на початкові посади виявився значно меншим, ніж він очікував раніше, пише El Cronista.

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Я радий, що помилявся,

– сказав він.

Ця заява помітно контрастує з його прогнозами, які він озвучував раніше. Ще у 2025 році керівник OpenAI припускав, що штучний інтелект у найближчому майбутньому зможе перебрати на себе від 30% до 40% усіх робочих завдань.

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На думку Альтмана, далеко не всю роботу можна автоматизувати. Є сфери, де ключову роль відіграють людські емоції, довіра та особисте спілкування – і саме тут технологіям буде найважче конкурувати з людиною. Найстійкішими до автоматизації, за його оцінкою, залишаться професії, пов'язані з:

охороною здоров'я;

освітою;

консалтингом;

наставництвом;

роботою з клієнтами;

сферами, де важливі довіра та людські взаємини.

Як ШІ впливає на ринок праці?