Які професії не замінить ШІ?
За словами Альтмана, вплив ШІ на початкові посади виявився значно меншим, ніж він очікував раніше, пише El Cronista.
Дивіться також Критично не вистачає для бізнесу: скільки трудових мігрантів приїхало в Україну
Я радий, що помилявся,
– сказав він.
Ця заява помітно контрастує з його прогнозами, які він озвучував раніше. Ще у 2025 році керівник OpenAI припускав, що штучний інтелект у найближчому майбутньому зможе перебрати на себе від 30% до 40% усіх робочих завдань.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На думку Альтмана, далеко не всю роботу можна автоматизувати. Є сфери, де ключову роль відіграють людські емоції, довіра та особисте спілкування – і саме тут технологіям буде найважче конкурувати з людиною. Найстійкішими до автоматизації, за його оцінкою, залишаться професії, пов'язані з:
- охороною здоров'я;
- освітою;
- консалтингом;
- наставництвом;
- роботою з клієнтами;
- сферами, де важливі довіра та людські взаємини.
Як ШІ впливає на ринок праці?
Штучний інтелект прогнозує, що такі професії, як перекладачі, бухгалтери, касири та оператори кол-центрів, можуть зникнути або сильно трансформуватися в Україні. Технології замінюють рутинні завдання, але водночас зростає попит на складну аналітику та інтерпретацію даних, вимагаючи нових навичок.
Разом з тим є галузі, де ростимуть зарплати попри все. ШІ викликає зростаючий попит на деякі робітничі професії, які можуть отримувати шестизначні зарплати завдяки потребі в дата-центрах – це сантехніки, електрики та будівельники.