Какие профессии не заменит ИИ?
По словам Альтмана, влияние ИИ на начальные должности оказалось значительно меньшим, чем он ожидал ранее, пишет El Cronista.
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Я рад, что ошибался,
– сказал он.
Это заявление заметно контрастирует с его прогнозами, которые он озвучивал ранее. Еще в 2025 году руководитель OpenAI предполагал, что искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет взять на себя от 30% до 40% всех рабочих задач.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По мнению Альтмана, далеко не всю работу можно автоматизировать. Есть сферы, где ключевую роль играют человеческие эмоции, доверие и личное общение – и именно здесь технологиям будет труднее всего конкурировать с человеком. Самыми устойчивыми к автоматизации, по его оценке, останутся профессии, связанные с:
- здравоохранением;
- образованием;
- консалтингом;
- наставничеством;
- работой с клиентами;
- сферами, где важны доверие и человеческие взаимоотношения.
Как ИИ влияет на рынок труда?
Искусственный интеллект прогнозирует, что такие профессии, как переводчики, бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров, могут исчезнуть или сильно трансформироваться в Украине. Технологии заменяют рутинные задачи, но одновременно растет спрос на сложную аналитику и интерпретацию данных, требуя новых навыков.
Вместе с тем есть отрасли, где будут расти зарплаты несмотря на все. ИИ вызывает растущий спрос на некоторые рабочие профессии, которые могут получать шестизначные зарплаты благодаря потребности в дата-центрах – это сантехники, электрики и строители.