Какие профессии не заменит ИИ?

По словам Альтмана, влияние ИИ на начальные должности оказалось значительно меньшим, чем он ожидал ранее, пишет El Cronista.

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Я рад, что ошибался,

– сказал он.

Это заявление заметно контрастирует с его прогнозами, которые он озвучивал ранее. Еще в 2025 году руководитель OpenAI предполагал, что искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет взять на себя от 30% до 40% всех рабочих задач.

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По мнению Альтмана, далеко не всю работу можно автоматизировать. Есть сферы, где ключевую роль играют человеческие эмоции, доверие и личное общение – и именно здесь технологиям будет труднее всего конкурировать с человеком. Самыми устойчивыми к автоматизации, по его оценке, останутся профессии, связанные с:

здравоохранением;

образованием;

консалтингом;

наставничеством;

работой с клиентами;

сферами, где важны доверие и человеческие взаимоотношения.

Как ИИ влияет на рынок труда?