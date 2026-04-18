Какие профессии исчезнут?
Различные чат-боты, в частности ChatGPT, Gemini и DeepSeek, дают похожие, но не идентичные прогнозы, пишет OBOZ.
Чаще всего среди "под угрозой" называют переводчиков и бухгалтеров – особенно тех, кто занимается простыми, рутинными задачами. Современные технологии уже могут не только переводить тексты, но и делать устный перевод в режиме реального времени. В бухгалтерии ситуация подобная: базовые операции все больше автоматизируются.
Интересно, что профессии водителей и складских работников упоминаются реже, хотя автоматизация постепенно добирается и до этих сфер. Например, Gemini считает, что в Украине могут исчезнуть или сильно измениться такие профессии:
- работники по вводу данных и офисные сотрудники с рутинными задачами;
- кассиры и продавцы;
- водители (такси, курьеры, дальнобойщики);
- переводчики (особенно те, кто работает с простыми текстами);
- аналитики с базовыми функциями.
В то же время ИИ подчеркивает: обычно профессии не исчезают полностью, а трансформируются – от людей просто начинают требовать новые навыки, больше креативности и аналитики. Свое видение имеет и DeepSeek. Там среди рискованных профессий называют:
- операторов call-центров;
- бухгалтеров и финансовых помощников;
- переводчиков технических и простых текстов;
- работников складов и логистики;
- аналитиков начального уровня.
При этом спрос на более сложную аналитику и интерпретацию данных, наоборот, будет расти. А вот ChatGPT прогнозирует следующие изменения:
- операторов колл-центров могут заменить чат-боты;
- кассиров – автоматизированные кассы самообслуживания;
- переводчиков общего профиля – онлайн-переводчики;
- бухгалтеров начального уровня – программы учета;
- контент-менеджеров с шаблонными задачами – нейросети.
При этом ИИ подчеркивает: эти профессии не исчезнут мгновенно. Но уже в ближайшие 5 – 10 лет требования к ним существенно изменятся, и без новых навыков удержаться на рынке будет сложно.
Новости рынка труда 2026 в Украине
В Украине не хватает работников, особенно в строительстве, торговле, сфере услуг и технических профессиях, но людей в возрасте 55+ часто игнорируют. Более половины компаний в строительстве признают, что нехватка работников тормозит их развитие.
Основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%) и тому подобное. Компании пытаются удержать работников через повышение зарплаты (27%), гибкий формат работы (6%).
Государственная служба занятости сообщила, что в первом квартале 2026 работодатели смогли закрыть только 61 тысячу из 148 тысяч вакансий, поданных 27 тысячами работодателей. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди отдельных рабочих профессий.