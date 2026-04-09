Какие работники могут помочь преодолеть дефицит кадров?

С 2021 года страна потеряла примерно 17% рабочей силы – речь идет о миллионах людей, которых просто не хватает экономике. Об этом рассказала директор Института демографии Элла Либанова, пишет OBOZ.

Смотрите также Выписывают штрафы на сотни тысяч: работодателей начали массово наказывать за одно нарушение

Рядом есть огромное количество людей старшего возраста, которые могли бы работать, но остаются в стороне рынка труда. Именно они, по оценкам экспертов, могут частично закрыть кадровый дефицит уже в ближайшее время. Впрочем, точно оценить масштаб проблемы непросто:

Одни исследования говорят, что нехватку кадров испытывают до 74% компаний.

Другие показывают значительно более скромные цифры – лишь 4–5% вакансий от общей занятости.

При этом есть отрасли, где проблема действительно критическая: в строительстве более половины компаний признает, что нехватка людей тормозит их развитие. А вот в сельском хозяйстве или сфере услуг ситуация немного легче.

В целом Украина уже потеряла более 2 миллионов работающих, и этот процесс не останавливается. Поэтому быстро вернуться к довоенному уровню занятости вряд ли получится.

По состоянию на сейчас в Украине проживает примерно 31,5 миллиона человек.

Из них около 7 – 8 миллионов – это люди в возрасте от 55 до 74 лет.

Но работает лишь часть: среди 55 – 64-летних – меньше половины, а среди старших - вообще единицы. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель значительно выше.

Проблема не только в количестве людей, но и в подходах бизнеса. Многие компании до сих пор работают по старым моделям – с тяжелым физическим трудом и устаревшими процессами. В таких условиях сложно привлекать не только старших работников, но и молодежь.

Еще один барьер – стереотипы. Часть работодателей считает, что люди 55+ хуже учатся, медленнее адаптируются и менее гибкие. Хотя на практике это далеко не всегда так.

Также распространено мнение, что трудоустройство старших людей якобы "забирает" рабочие места у молодежи. Но экономика работает иначе: больше занятых – это больше потребления, производства и, соответственно, новые рабочие места.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.





