Какие профессии самые востребованные в Украине?

В течение января – марта 27 тысяч работодателей подали почти 148 тысяч вакансий. В то же время удалось закрыть лишь около 61 тысячи позиций, сообщили в Государственной службе занятости.

Худшая ситуация наблюдается среди рабочих профессий (квалифицированные рабочие с инстурментом) – именно здесь работодатели сталкиваются с наибольшей нехваткой работников. С 22,6 тысяч вакансий удалось закрыть лишь 30%.

Наиболее востребованные, но дефицитные профессии:

слесарь-сантехник;

электрогазосварщик;

слесарь-ремонтник;

электромонтер;

швея.

Также ощутимый дефицит:

среди профессионалов (закрыто лишь 34% вакансий);

в сфере военных специальностей (34%);

среди руководителей и менеджеров (40%).

Это свидетельствует о структурном дисбалансе на рынке труда – спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение.

Где вакансии закрывают быстрее?

Лучшие показатели укомплектования демонстрирует сфера торговли и услуг – закрыто 51% вакансий. Популярными остаются профессии повара, бариста и продавца.

Также относительно высокий уровень трудоустройства зафиксирован:

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 50%;

среди технических служащих – 47%;

в простейших профессиях – 46%.

В то же время в сегменте работы с техникой и оборудованием удалось закрыть лишь 41% вакансий.

