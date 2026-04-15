Какие профессии самые востребованные в Украине?

В течение января – марта 27 тысяч работодателей подали почти 148 тысяч вакансий. В то же время удалось закрыть лишь около 61 тысячи позиций, сообщили в Государственной службе занятости.

Худшая ситуация наблюдается среди рабочих профессий (квалифицированные рабочие с инстурментом) – именно здесь работодатели сталкиваются с наибольшей нехваткой работников. С 22,6 тысяч вакансий удалось закрыть лишь 30%.

Наиболее востребованные, но дефицитные профессии:

  • слесарь-сантехник;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь-ремонтник;
  • электромонтер;
  • швея.

Также ощутимый дефицит:

  • среди профессионалов (закрыто лишь 34% вакансий);
  • в сфере военных специальностей (34%);
  • среди руководителей и менеджеров (40%).

Это свидетельствует о структурном дисбалансе на рынке труда – спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение.

Где вакансии закрывают быстрее?

Лучшие показатели укомплектования демонстрирует сфера торговли и услуг – закрыто 51% вакансий. Популярными остаются профессии повара, бариста и продавца.

Также относительно высокий уровень трудоустройства зафиксирован:

  • в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 50%;
  • среди технических служащих – 47%;
  • в простейших профессиях – 46%.

В то же время в сегменте работы с техникой и оборудованием удалось закрыть лишь 41% вакансий.

Новости рынка труда 2026 в Украине

  • В Украине не хватает работников, особенно в строительстве, торговли, сфере услуг и технических профессиях, но людей в возрасте 55+ часто игнорируют. Более половины компаний в строительстве признают, что нехватка работников тормозит их развитие.

  • Основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%) и тому подобное. Компании пытаются удержать работников через повышение зарплаты (27%), гибкий формат работы (6%).

  • Зарплаты на рабочие специальности в Украине выросли на 10 – 40%, но некоторых специалистов критически не хватает. Наибольшее повышение зарплат наблюдается у маляров (+43%), комплектовщиков (+34%), прорабов (+33%) и каменщиков (+32%).