Какие профессии самые востребованные в Украине?
В течение января – марта 27 тысяч работодателей подали почти 148 тысяч вакансий. В то же время удалось закрыть лишь около 61 тысячи позиций, сообщили в Государственной службе занятости.
Смотрите также Миллионы людей будут без работы: Всемирный банк бьет тревогу из-за катастрофы на рынке труда
Худшая ситуация наблюдается среди рабочих профессий (квалифицированные рабочие с инстурментом) – именно здесь работодатели сталкиваются с наибольшей нехваткой работников. С 22,6 тысяч вакансий удалось закрыть лишь 30%.
Наиболее востребованные, но дефицитные профессии:
- слесарь-сантехник;
- электрогазосварщик;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер;
- швея.
Также ощутимый дефицит:
- среди профессионалов (закрыто лишь 34% вакансий);
- в сфере военных специальностей (34%);
- среди руководителей и менеджеров (40%).
Это свидетельствует о структурном дисбалансе на рынке труда – спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение.
Где вакансии закрывают быстрее?
Лучшие показатели укомплектования демонстрирует сфера торговли и услуг – закрыто 51% вакансий. Популярными остаются профессии повара, бариста и продавца.
Также относительно высокий уровень трудоустройства зафиксирован:
- в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 50%;
- среди технических служащих – 47%;
- в простейших профессиях – 46%.
В то же время в сегменте работы с техникой и оборудованием удалось закрыть лишь 41% вакансий.
Новости рынка труда 2026 в Украине
В Украине не хватает работников, особенно в строительстве, торговли, сфере услуг и технических профессиях, но людей в возрасте 55+ часто игнорируют. Более половины компаний в строительстве признают, что нехватка работников тормозит их развитие.
Основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%) и тому подобное. Компании пытаются удержать работников через повышение зарплаты (27%), гибкий формат работы (6%).
Зарплаты на рабочие специальности в Украине выросли на 10 – 40%, но некоторых специалистов критически не хватает. Наибольшее повышение зарплат наблюдается у маляров (+43%), комплектовщиков (+34%), прорабов (+33%) и каменщиков (+32%).