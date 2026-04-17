Список стран "миграционного риска" и новые правила: что известно?

Вопрос подняли при обсуждении сотрудничества с Африкой. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов на CEO Club.

По его словам, теперь государственные органы должны срочно пересмотреть перечень стран, граждане которых считаются "миграционно рисковыми". Это делают на фоне кадрового дефицита в Украине. Впрочем, не все так просто:

Буданов обратил внимание, что вместе со смягчением правил остаются серьезные риски – и безопасности, и социальные.

Например, есть немало случаев, когда иностранцы используют официальное трудоустройство только как способ попасть в Украину.

Особенно это касается работников из стран Центральной Азии.

Они заезжают сюда, получили вид и вперед ... Вы же сталкивались с проблемами, когда определенные рабочие приехали к вам, вы их зарегистрировали, и они на следующий день сказали: "До свидания". Я вам даже скажу по примеру иностранного нашего легиона, который мы создавали – то же самое,

– рассказал Буданов.

Какие юридические проблемы могут возникать?

Еще одна проблема – юридическая. Работодатели не могут нести полную ответственность за пребывание иностранца в Украине в течение всего времени действия его вида. И это серьезно усложняет любые изменения в системе.

Кроме того, Буданов прямо признал: нынешние процедуры оформления иностранцев часто больше похожи на способ наполнения бюджета, чем на реальный инструмент регулирования рынка труда.

Кроме обновления списка "рискованных стран", также сейчас рассматривают опыт других европейских государств – в частности Польша. Там уже наработали механизмы контроля за трудовыми мигрантами, которые помогают избегать ситуаций, когда люди приезжают работать, а потом фактически "исчезают" и живут вне правового поля.

Где в Украине больше всего не хватает рабочих и помогут ли трудовые мигранты?

Украина будет конкурировать за трудовых мигрантов и возвращение своих граждан, однако не сможет полностью закрыть потребность в сотнях тысяч рабочих рук даже после окончания войны. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Отток людей за границу и превышение смертности над рождаемостью приводит к сокращению населения Украины.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Нехватка людей у нас идет по всем секторам экономики. Системе образования не хватает учителей, здравоохранении – врачей и медицинских сестер, милитаритеку – инженеров. Не хватает людей в строительной отрасли и сельском хозяйстве. По каждой отрасли экономики Украины есть потребность в рабочих руках. Еще в прошлом году 75% украинского бизнеса заявляли о том, что у них есть проблемы с привлечением персонала и закрытием имеющихся вакансий.

По мнению Василия Воскобойника, больше всего потенциальных рабочих сможет принять строительная отрасль Украины. Однако для их привлечения нужно создать прозрачные и четкие условия трудоустройства.

Чисто математически, если у нас умирает 300 тысяч человек, нам нужно привлекать в год 300 тысяч мигрантов. Но это невозможно, потому что люди все равно будут искать для себя более высокие заработные платы, меньшую бюрократию при трудоустройстве и больше возможностей для того, чтобы со временем перевезти свои семьи. В первую очередь нам будут нужны "голубые воротнички": обычные строители, каменщики, бетонщики, слесари, сантехники, сварщики, все люди рабочих специальностей,

– говорит эксперт.

