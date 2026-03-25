Об этом сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян, пишет The Moscow Times.

Что известно о трудовых мигрантах из Шри-Ланки в России?

По словам посла, первые группы работников из Шри-Ланки уже прибыли и начали работу. Однако в Псковской области возникли трудности, в частности задержки с выплатой заработной платы. Дипломат отметил, что подобные проблемы могут осложнить дальнейший приток рабочей силы из этой страны.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявляла о готовности страны поставлять России как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Она подчеркнула, что Шри-Ланка традиционно является "экспортером трудовых ресурсов".

По данным российских опросов, значительная часть компаний уже привлекает иностранных работников или готова это делать. Наибольший спрос на них наблюдается в сферах логистики, строительства и торговли, где дефицит кадров оценивается на уровне 40 – 50%.

В 2025 году Россия существенно увеличила квоты на привлечение иностранной рабочей силы – до около 279 тысяч человек. Это является максимальным показателем за последние десятилетия. В то же время по оценкам российских чиновников и аналитиков, страна сталкивается с миллионным дефицитом кадров и нуждается в миллионах новых работников в ближайшие годы.

