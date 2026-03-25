Про це повідомив посол Росії в Шрі-Ланці Леван Джагарян, пише The Moscow Times.
Дивіться також "Грошей немає": як Путін збирається заманювати контрактників на фронт
Що відомо про трудових мігрантів з Шрі-Ланки в Росії?
За словами посла, перші групи працівників з Шрі-Ланки уже прибули та розпочали роботу. Однак у Псковській області виникли труднощі, зокрема затримки з виплатою заробітної плати. Дипломат зазначив, що подібні проблеми можуть ускладнити подальший притік робочої сили з цієї країни.
Раніше посол Шрі-Ланки в Москві Шобіні Гунасекера заявляла про готовність країни постачати Росії як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Вона підкреслила, що Шрі-Ланка традиційно є "експортером трудових ресурсів".
За даними російських опитувань, значна частина компаній уже залучає іноземних працівників або готова це робити. Найбільший попит на них спостерігається у сферах логістики, будівництва та торгівлі, де дефіцит кадрів оцінюється на рівні 40 – 50%.
У 2025 році Росія суттєво збільшила квоти на залучення іноземної робочої сили – до близько 279 тисяч осіб. Це є максимальним показником за останні десятиліття. Водночас за оцінками російських чиновників і аналітиків, країна стикається з мільйонним дефіцитом кадрів і потребує мільйонів нових працівників у найближчі роки.
Що відомо про проблеми росіян через війну?
У великих містах Росії перебої з мобільним інтернетом уже суттєво вплинули на повсякденне життя. Люди стикаються з труднощами під час виклику таксі, користування онлайн-сервісами та навіть зняття готівки, а чиновники змушені шукати альтернативні засоби зв’язку для закритого спілкування.
На цьому тлі політтехнолог Михайло Шейтельман зазначає, що такі обмеження стали болючим ударом по звичному міському комфорту та оголили залежність росіян від цифрової інфраструктури, яка раніше сприймалася як гарант стабільності й нормального життя.
Також через перебої із інтернетом у великих містах Росії також фіксують різке зростання інтересу до виїзду з країни. За даними Google, пошукові запити на цю тему підскочили до рівнів, близьких до пікових показників восени 2022 року під час мобілізації.