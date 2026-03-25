Про це повідомив посол Росії в Шрі-Ланці Леван Джагарян, пише The Moscow Times.

Дивіться також "Грошей немає": як Путін збирається заманювати контрактників на фронт

Що відомо про трудових мігрантів з Шрі-Ланки в Росії?

За словами посла, перші групи працівників з Шрі-Ланки уже прибули та розпочали роботу. Однак у Псковській області виникли труднощі, зокрема затримки з виплатою заробітної плати. Дипломат зазначив, що подібні проблеми можуть ускладнити подальший притік робочої сили з цієї країни.

Раніше посол Шрі-Ланки в Москві Шобіні Гунасекера заявляла про готовність країни постачати Росії як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Вона підкреслила, що Шрі-Ланка традиційно є "експортером трудових ресурсів".

За даними російських опитувань, значна частина компаній уже залучає іноземних працівників або готова це робити. Найбільший попит на них спостерігається у сферах логістики, будівництва та торгівлі, де дефіцит кадрів оцінюється на рівні 40 – 50%.

У 2025 році Росія суттєво збільшила квоти на залучення іноземної робочої сили – до близько 279 тисяч осіб. Це є максимальним показником за останні десятиліття. Водночас за оцінками російських чиновників і аналітиків, країна стикається з мільйонним дефіцитом кадрів і потребує мільйонів нових працівників у найближчі роки.

Що відомо про проблеми росіян через війну?

  • У великих містах Росії перебої з мобільним інтернетом уже суттєво вплинули на повсякденне життя. Люди стикаються з труднощами під час виклику таксі, користування онлайн-сервісами та навіть зняття готівки, а чиновники змушені шукати альтернативні засоби зв’язку для закритого спілкування.

  • На цьому тлі політтехнолог Михайло Шейтельман зазначає, що такі обмеження стали болючим ударом по звичному міському комфорту та оголили залежність росіян від цифрової інфраструктури, яка раніше сприймалася як гарант стабільності й нормального життя.

  • Також через перебої із інтернетом у великих містах Росії також фіксують різке зростання інтересу до виїзду з країни. За даними Google, пошукові запити на цю тему підскочили до рівнів, близьких до пікових показників восени 2022 року під час мобілізації.