Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що для росіян це стало болючим ударом по звичному комфорту. За його словами, саме зараз у великих містах уже видно наслідки цифрової залежності, яку в Росії довго подавали як ознаку стабільності.

Росіяни у великих містах втратили обіцяний комфорт

У великих російських містах влада довго підтримувала відчуття, ніби війна існує десь окремо, а звичний комфорт залишиться недоторканним. Саме на цьому й тримався негласний контракт: одні платять фронтом і смертями, а інші мають спокій, сервіси і зручне міське життя.

До уваги! У Кремлі заявили, що обмеження доступу до інтернету триватимуть стільки, скільки влада вважатиме за потрібне. На цьому тлі у 62 регіонах уже фіксували проблеми з мобільним зв'язком, а в 58 суб'єктах федерації застосовують систему дозволених ресурсів.

Тепер цей баланс ламається, бо зникає те, що для мешканців мегаполісів було основою щоденного побуту.

Ніколи такого протестного настрою, як сьогодні в Росії, я не бачив,

– наголосив Шейтельман.

Найгостріше це видно в буденних речах, до яких усі звикли настільки, що перестали помічати, як сильно від них залежать. Коли без мобільного інтернету не працюють звичні застосунки, люди раптом не можуть нормально викликати таксі, зорієнтуватися з оплатою чи швидко вирішити елементарні щоденні питання. Те, що раніше здавалося дрібною технічною зручністю, виявилося каркасом усього міського життя.

У них відняли те, що вважали священною коровою. У великих містах їм обіцяли комфорт,

– пояснив політтехнолог.

Через це удар сприймається не як тимчасовий збій, а як руйнування головної обіцянки, на якій трималася лояльність великого міста. Саме тому нинішнє роздратування є незвичним для Росії, бо тепер проблеми дісталися не окраїн, а того середовища, яке звикло жити в цифровій зручності.

Без мобільного інтернету міста в Росії відкочуються назад

Збої вже вдарили не лише по таксі чи застосунках, а й по грошах у щоденному обігу. У великих містах люди звикли майже не користуватися готівкою, тому раптово виявилося, що швидко зняти гроші теж не так просто. Уся ця система була розрахована на постійний зв'язок, і коли він зникає, місто починає буксувати навіть у найпростіших речах.

У них сьогодні в Росії виявилася нестача банкоматів. Тому що люди перестали знімати готівку, коли весь час можна платити безготівково. І банкоматів мало,

– наголосив Шейтельман.

Він звернув увагу на паніку всередині самої російської системи. Чиновники, за його словами, вже думають не тільки про те, що пишуть, а й про те, як їхні месенджери можуть здавати місцеположення і робочі контакти. Саме тому вони почали шукати окремі пристрої для закритого спілкування, бо не довіряють навіть тій платформі, яку їм фактично нав'язують.

Російські чиновники купують для месенджера Max окремі телефончики, бо зрозуміли, що там можуть і читати. Месенджер Max видає не тільки тексти, які вони написали, але й місцеположення, де вони знаходяться,

– пояснив політтехнолог.

Ця недовіра накладається на ще одну проблему, яку вже бачать у містах. Без нормального мобільного інтернету дрібні послуги, реклама і торгівля починають відкочуватися до майже доцифрового формату, коли клієнтів шукають не онлайн, а просто на вулиці. Тобто удар іде одночасно по побуту, по заробітках і по внутрішній комунікації самої російської бюрократії.

